День фінансів: $2,05 млрд від Світового банку, фонд публічних інвестицій, страхове відшкодування за «автоцивілкою» — Finance.ua

День фінансів: $2,05 млрд від Світового банку, фонд публічних інвестицій, страхове відшкодування за «автоцивілкою» Сьогодні 17:45

Четвер, 19 грудня. Президент розповів, чи забезпечена Україна фінансами на наступний рік, а МТСБУ — як зміняться суми страхового відшкодування за «автоцивілкою».

$2,05 млрд від Світового банку. Рада виконавчих директорів Світового банку Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні фінансування на понад $2 млрд доларів. Мільярд із цієї суми вперше нададуть коштом заморожених російських активів. Новий пакет спрямований на посилення фінансової й економічної стабільності України та поліпшення макрофінансової стабільності.

Також Єврокомісія оголосила про рішення виплачувати Україні з початку 2025 року позику в межах макрофінансової допомоги в 18,1 млрд євро, яка погашатиметься за рахунок доходів із заморожених російських активів.

Велика Британія повідомила , що направить Україні новий пакет військової допомоги на 286 мільйонів доларів.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив , що завдяки міжнародним партнерам Україна забезпечена фінансами на наступний рік.

Фонд публічних інвестицій. Верховна Рада Верховна Рада підтримала законопроект про зміни до бюджетного кодексу. Документ передбачає створення єдиного фонду публічних інвестицій, який розподілятиме Стратегічна інвестиційна рада. Ухвалення документа є «маяком», що прописаний у програмі Міжнародного валютного фонду.

Відмітимо, що в якості інвестиції може розглядатися все те, що з часом приносить прибуток. Хтось інвестує в нерухомість. Комусь більше подобається капітал створювати з цінних паперів. Варіантів безліч. Але окремим пунктом є інвестиційні монети. У новій статті розповімо про монети, наявність або придбання яких можуть стати приводом у вас для появи прибутку:

Крім того, Рада ухвалила законопроєкт щодо компенсації знищеного чи пошкодженого майна, що знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією та законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Обмеження карткових переказів. Раніше 4 українські банки підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Підписаний меморандум передбачає поступове посилення обмежень на проведення вихідних переказів. Зараз до меморандуму Раніше 4 українські банки підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Підписаний меморандум передбачає поступове посилення обмежень на проведення вихідних переказів. Зараз до меморандуму приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.

Страхове відшкодування за «автоцивілкою». З нового року страхові суми, тобто ліміти відповідальності, за договорами обов’язкового страхування відповідальності власників автотранспортних засобів З нового року страхові суми, тобто ліміти відповідальності, за договорами обов’язкового страхування відповідальності власників автотранспортних засобів зростуть приблизно у півтора рази. Наразі ліміт виплат за шкоду життю та здоров’ю становить 320 тисяч гривень, а за пошкоджене майно — 160 тис. грн. З наступного року ці суми збільшуються до 500 тисяч і 250 тис. грн відповідно.

Електронна система в ЦНАПах. Центри надання адміністративних послуг Центри надання адміністративних послуг запроваджують електронну систему «Вулик». Це нововведення дозволить мінімізувати бюрократію, оптимізувати документообіг та суттєво скоротити час обслуговування для громадян. Система автоматизує запити відвідувачів, обробку документів, перевірку даних і навіть створення звітів.

Ставки за кредитами та депозитами. Банкір Дмитро Замотаєв Банкір Дмитро Замотаєв вважає , що підвищення Нацбанком облікової ставки з 13% до 13,5% навряд чи вплинуть на збільшення ставок за кредитами та депозитами. За його словами, зміна облікової ставки стала певною несподіванкою, хоча дискусії про таку необхідність точилися ще в листопаді.

Спеціальності, у яких зросли оклади. В Україні станом на грудень 2024-го середня зарплата складає 22,5 тис. грн. За рік вона зросла на 22%. При тому для деяких спеціальностей В Україні станом на грудень 2024-го середня зарплата складає 22,5 тис. грн. За рік вона зросла на 22%. При тому для деяких спеціальностей відбулося різке зростання заробітних плат. Наприклад, середня зарплата ортодонта збільшилась майже в два рази: з 25 тис. грн до 47,5 тис. грн (на 90%).

Тимчасовий захист українців у Чехії. Депутати парламенту Чехії Депутати парламенту Чехії схвалили закон Lex Ukraine VII, який дозволить продовжити тимчасовий захист для біженців з України, яких зараз у Чехії близько 380 тисяч, ще на рік. Нинішній тимчасовий захист закінчується наприкінці березня, а завдяки закону його можна буде продовжити ще на рік, а потім, можливо, ще на рік.

Голова МВС Чехії Віт Ракушан заявив , що в Чехії після закінчення війни в Україні планують залишитися близько 60 відсотків біженців.

До речі, уряд Польщі прийняв проєкт закону про умови доручення роботи іноземцям. Урядовці вилучили несприятливі положення щодо обов’язкового працевлаштування іноземців за трудовими договорами («умова о праце»).

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