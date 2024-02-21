День фінансів: 13-й пакет санкцій проти росії, реєстр власників банківських рахунків, низка валютних обмежень — Finance.ua

День фінансів: 13-й пакет санкцій проти росії, реєстр власників банківських рахунків, низка валютних обмежень Сьогодні 17:50

В середу, 21 лютого, ми розбирались, які доплати пропонують мобілізованим в різних містах:

13-й пакет санкцій проти росії. Посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомив редактор Радіо Свободав Європі Рікард Йозвяк. «Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС проти росії. Має бути Посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомив редактор Радіо Свободав Європі Рікард Йозвяк. «Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС проти росії. Має бути опублікований напередодні річниці (російського вторгнення) 24 лютого», — написав він у соцмережі Х.

Також Євросоюз залишив росію у «чорному» списку офшорів.

Доходи українських родин. Рівень добробуту власної родини, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні. Про це свідчать Рівень добробуту власної родини, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова за січень 2024 року.

Соціальні видатки у січні. У січні держава профінансувала соціальних видатків на загальну суму понад 36,9 млрд грн. Про це У січні держава профінансувала соціальних видатків на загальну суму понад 36,9 млрд грн. Про це повідомив Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

ДПС посилює контроль за пересиланням підакцизних товарів за допомогою служб доставки.

НБУ уточнив низку валютних обмежень. Національний банк оптимізує кілька валютних обмежень, «щоб Національний банк оптимізує кілька валютних обмежень, «щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку».

Реєстр власників банківських рахунків та сейфів. Матриця реформ Матриця реформ передбачає створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських та платіжних рахунків, а також банківських комірок (сейфів). Згідно з Матрицею реформ у частині фінансових послуг, також планується оновити законодавство для продажу державних банків та скорочення «поганих» кредитів за рахунок дозволу ринкової оцінки NPL та подальшої торгівлі ними.

Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці.

Переоформлення ліцензій: що зобов’язані зробити надавачі фінпослуг (інфографіка).

Українці стали частіше користуватись банківськими картками.

Заборона відключати послуги ЖКГ через борги. З початку 2024 року постачальники комунальних послуг почали нараховувати пеню або припиняти обслуговування клієнтів. Однак З початку 2024 року постачальники комунальних послуг почали нараховувати пеню або припиняти обслуговування клієнтів. Однак депутати вже зареєстрували законопроєкт, яким пропонують заборонити відключати послуги деяким категоріям населення.

Історичний рекорд по ФОП. Найбільше Найбільше нових ФОПів створили у б’юті індустрії: сфера перукарень та салонів краси приросла в чотири рази. А серед компаній значно зросла кількість підприємств, що займаються будівництвом.

Бронювання працівників на оборонних підприємствах. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для бронювання людей, що залучені до виробництва зброї.

Данілов прокоментував ідею економічного бронювання працівників.

Анулювання права власності на знищене житло. Щоб припинити право власності на Щоб припинити право власності на знищене житло, без чого неможливе укладання угоди купівлі-продажу нової домівки, відтепер достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Його можна отримати у нотаріуса, державного реєстратора у ЦНАПі, а також у міськраді громади, де знаходиться знищений об'єкт нерухомості.

Як зросли ціни на квартири у 2023 році - статистика Держстату.

Чи насправді Україна «заливає» зерном Польщу. Головним аргументом у дискусії про становище аграріїв у Польщі є начебто «затоплення» польського ринку зерном з України. Чи так воно насправді?Як пише Business Insider.com.pl, відповідь на це запитання не є Головним аргументом у дискусії про становище аграріїв у Польщі є начебто «затоплення» польського ринку зерном з України. Чи так воно насправді?Як пише Business Insider.com.pl, відповідь на це запитання не є очевидною

Дуда прокоментував блокування кордону України.

Поляки через блокаду кордону можуть втратити багато робочих місць.

При цьому Україна планує більш передбачуваний експортний маршрут.

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