Гетманцев повідомив, скільки держава профінансувала соціальних видатків у січні: на що пішли кошти — Finance.ua

Гетманцев повідомив, скільки держава профінансувала соціальних видатків у січні: на що пішли кошти Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Гетманцев повідомив, скільки держава профінансувала соціальних видатків у січні: на що пішли кошти

У січні держава профінансувала соціальних видатків на загальну суму понад 36,9 млрд грн.

Про це повідомив Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Кошти було виділено на наступні цілі:

забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду — 20,9 млрд. грн.;

соціальний захист громадян, у тому числі тих, які потрапили у складні життєві обставини — 8,5 млрд. грн. (їх отримали 2,5 млн. ВПЛ, близько 470 тис. осіб з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю);

підтримка малозабезпечених сімей (155 тисяч) — 1,0 млрд. грн.;

надання пільг і житлових субсидій громадянам (3,2 млн. домогосподарств) — 4,7 млрд. грн.;

соціальний захист дітей та сім'ї - 1,8 млрд. грн. (14 тис. осіб — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;. 611 тис. осіб — допомога при народженні дитини; 50 тис. осіб — допомога на дітей одиноким матерям; 2 тис. осіб — допомога при усиновленні дитини);

соціальний захист осіб з інвалідністю — 0,02 млрд грн.

«Отже, попри навіювання з боку різноманітних політичних діячів і псевдо-експертів, ніякого фінансового армагедону із припиненням виплат пенсій, субсидій, соціальних допомог не сталось», — сказав він.

У січні всі проплати проведено у повному обсязі, їх фінансування здійснено у встановлені законодавством строки. Проти січня минулого року соціальні видатки не лише не зменшились, а й навіть трохи зросли — на 0,2 млрд. грн.

З його слів, затримки з фінансуванням від партнерів звісно впливають на ситуацію, «але і ми готувались до різних сценаріїв, забезпечивши суттєве перевиконання дохідної частини бюджету у січні і маючи резерв на ЄКР за рахунок залученого ще у грудні ресурсу».

«Пішла друга половина лютого — ситуація залишається контрольованою. Протягом перших двох тижнів місяця профінансовано 31,1 млрд грн пенсій (точно за графіком), понад 4,6 млрд грн субсидій та пільг зі сплати ЖКП, більше 1,8 млрд грн страхових виплат. Завдяки нашим сумлінним платникам податків та очікуваній підтримці з боку партнерів й надалі продовжуватимемо виконувати усі соціальні зобов’язання держави», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

Раніше він повідомив, що В Україні немає планів запроваджувати податок на перекази. Заява про такий податок — помилка «експерта», який зробив заяву про Національну стратегію доходів, проте, певно, не читав її. За словами нардепа, податок з переказу запроваджувати не планують. Більше того, податок у розмірі 18%, як зазначає Гетманцев, «це якась абсолютна маячня, яка уб'є просто економіку».

Гетманцев пояснив чому у січні українці почали забирати гроші з банків. Певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку». «Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані» — резюмував він.

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