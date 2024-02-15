Гетманцев розповів, що буде з оподаткуванням криптоактивів — Finance.ua

Гетманцев розповів, що буде з оподаткуванням криптоактивів Сьогодні 16:45 — Криптовалюта

Гетманцев розповів, що буде з оподаткуванням криптоактивів

Верховна Рада не розглядатиме пільгове оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з криптовалютою. Оподатковувати віртуальні активи планують за загальною ставкою.

Про це розповів голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Якщо говорити про оподаткування, то я послідовний прихильник оподаткування віртуальних активів за повною аналогією із оподаткування прибутку від цінних паперів. Це також позиція МВФ, і думаю, ми від неї не відступимо. Тобто оподатковуємо за загальною ставкою, але оподатковуємо інвестиційний прибуток. Не так, як це є зараз. Ніхто про це чомусь не говорить, але сьогодні якщо ви продаєте крипту та отримуєте дохід у гривні, ви повинні сплатити податок з усієї суми», — зазначив Гетманцев.

Читайте також Скільки криптовалюти задекларували українські чиновники

За його словами, зараз застосовується закладений у Податковому кодексі загальний принцип оподаткування — оподатковується дохід, а не прибуток. Податковий кодекс не бачить крипту як окремого об'єкту оподаткування, тож діє загальний принцип, що все, що ти отримуєш при виведенні крипти в фіат, на 100% оподатковується податком.

Пільгове оподаткування віртуальних активів

«Стосовно варіанту оподаткування віртуальних активів за зниженою ставкою, ми не можемо його навіть розглядати. Тому що в будь якому випадку це створить передумови для перетоку операцій зі сфер, які оподатковуються за загальною ставкою. І ми не хочемо, відверто кажучи, стимулювати криптодіяльність, яка за своєю сутністю є спекулятивною, а не такою, що створює додану вартість та робочі місця», — пояснив нардеп.

Хто регулюватиме галузь

Щодо органу, який повинен відповідати за регулювання цієї галузі, на думку Гетманцева, ближчою до цього є Національна комісія з цінних паперів.

Читайте також Чи загрожують криптоактиви фінансовій стабільності Україні - коментар Мінцифри

«З іншого боку Мінцифри, яке пропонується як регулятор, є більш ефективним, але за своєю природою менш відповідає регулюванню ринку крипти, та і в цілому ми вже дуже давно перейшли до системи чіткого розмежування міністерств, як органів, що наділені виключною функцією формування державної політики, від системи регуляторів діяльності на різних ринках», — додав він.

Коли ухвалять законопроєкт

«Ми не поспішаємо з ним. В світі на цьому ринку наразі відбувається певна турбулентність. У Сполучених Штатах контролюючі органи, регулятор значно розширюють свої повноваження щодо ринку. Відбувається виведення на світло цих операцій з додатковим регулюванням. Ми переконані в тому, що повинні наслідувати успішні зразки», — підсумував депутат.

Читайте також Нардепи готують ще декілька законопроєктів про криптовалюти

Нагадаємо, відповідно до зобов’язань України за Меморандумом з МВФ до кінця червня 2024 року має бути розроблений новий проєкт закону про регулювання віртуальних активів в Україні.

На переконання Національного банку, віртуальні активи не можуть використовуватися для розрахунків за товари та послуги на території України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.