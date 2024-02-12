Скільки криптовалюті задекларували та втратили українські чиновники — Finance.ua

Скільки криптовалюті задекларували та втратили українські чиновники Сьогодні 11:04 — Криптовалюта

Скільки криптовалюті задекларували та втратили українські чиновники

1428 декларацій з криптовалютними активами подали українські чиновники за 2022 рік. Це майже удвічі більше, аніж у 2021 році: тоді крипта фігурувала у 788 деклараціях.

Про це повідомляє Опендатабот.

найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin ( У деклараціях за 2021 рікбули Bitcoin ( BTC ), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо. У 2022 році топ-позиції радикально не змінилися: попитом так само користувались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), також до трійки лідерів додався Tether (USDT).

Хто задекларував найбільше крипти

Перш за все варто зазначити, що декларанти подають свої активи як у гривневому еквіваленті, так й просто вказуючи кількість одиниць криптовалюти у власності.

Біткоїни / Bitcoin (BTC)

У 2021 році найбільшу сумму за біткоіни задекларувала директор КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова — 53 млн грн. За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоіни в еквіваленті 41 млн грн.

Найбільшу кількість біткоінів за 2022 рік — 121 BTC — задекларував депутат Одеської облради Кузькевич Микита Дмитрович. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.

Ефіріум / Ethereum (ETH)

Посадовець з Дніпропетровщини Сергій Карпенко, який задекларував найбільшу кількість біткоінів, два роки поспіль також є рекордсменом за сумою ефіріумів. В деклараціях за 2021 та 2022 роки чиновник зазначив, що володіє однаковою сумою еквіваленту за цю криптовалюту — 14,6 млн грн.

Криптодолари / Tether (USDT)

Найбільше криптодоларів або стейблкоїнів за 2021 задекларував заступник начальника департаменту Офіса Генерального прокурора Віталій Бровко — 774 500 одиниць. Цьому ж посадовцю належить рекорд за найбільшою сумою в еквіваленті — 20 млн грн.

Посадовець утримав першість й серед декларантів за 2022 рік. Кількість криптодоларів у його власності не змінилась, натомість їх вартість зросла до більш ніж 29 млн грн.

Водночас найбільшу суму за криптодолари/стейблкоїни задекларував директор департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Максим Кисельов — 25 млн грн.

Найбільші втрати у крипті

Також варто зазначити, що є декілька чиновників, які задекларували свої криптоактиви, проте вказали, що втратили до них доступ.

380.95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. В гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це близько 615 млн грн.

Найбільше ефіріума — 1 800 одиниць або понад 160 млн грн — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. У 2021 та 2022 роках в своїх деклараціях посадовець зазначив, що втратив доступ до криптовалюти.

«Загалом з отриманої статистики видається, що володіння таким непрозорим активом, як криптовалюта , для чиновників не є чимось ризикованим або підозрілим. Адже кількість таких посадовців за останні два роки зросла майже у 2 рази», — коментує засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.

Довідка Finance.ua:

від початку повномасштабного вторгнення було тимчасово скасовано обов’язкову перевірку декларацій посадовців. Попри це, сам обов’язок посадовців звітувати про свій майновий стан та зміни в ньому скасовано не було;

восени минулого року перевірки декларацій відновили. Тож українські посадовці мали надолужити неподане за попередній період (2021 та 2022 рр) до кінця січня 2024;



термін подання декларацій за 2023 рік залишається звичайним — до квітня 2024 року.

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