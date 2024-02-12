Скільки криптовалюті задекларували та втратили українські чиновники — Finance.ua

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Скільки криптовалюті задекларували та втратили українські чиновники

Криптовалюта
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Скільки криптовалюті задекларували та втратили українські чиновники
Скільки криптовалюті задекларували та втратили українські чиновники
1428 декларацій з криптовалютними активами подали українські чиновники за 2022 рік. Це майже удвічі більше, аніж у 2021 році: тоді крипта фігурувала у 788 деклараціях.
Про це повідомляє Опендатабот.
Скільки криптовалюті задекларували та втратили українські чиновники
У деклараціях за 2021 рік найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо. У 2022 році топ-позиції радикально не змінилися: попитом так само користувались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), також до трійки лідерів додався Tether (USDT).
Скільки криптовалюті задекларували та втратили українські чиновники

Хто задекларував найбільше крипти

Перш за все варто зазначити, що декларанти подають свої активи як у гривневому еквіваленті, так й просто вказуючи кількість одиниць криптовалюти у власності.

Біткоїни / Bitcoin (BTC)

У 2021 році найбільшу сумму за біткоіни задекларувала директор КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова — 53 млн грн. За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоіни в еквіваленті 41 млн грн.

Курс криптовалют до долара

Найбільшу кількість біткоінів за 2022 рік — 121 BTC — задекларував депутат Одеської облради Кузькевич Микита Дмитрович. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.

Ефіріум / Ethereum (ETH)

Посадовець з Дніпропетровщини Сергій Карпенко, який задекларував найбільшу кількість біткоінів, два роки поспіль також є рекордсменом за сумою ефіріумів. В деклараціях за 2021 та 2022 роки чиновник зазначив, що володіє однаковою сумою еквіваленту за цю криптовалюту — 14,6 млн грн.

Криптодолари / Tether (USDT)

Найбільше криптодоларів або стейблкоїнів за 2021 задекларував заступник начальника департаменту Офіса Генерального прокурора Віталій Бровко — 774 500 одиниць. Цьому ж посадовцю належить рекорд за найбільшою сумою в еквіваленті — 20 млн грн.
Посадовець утримав першість й серед декларантів за 2022 рік. Кількість криптодоларів у його власності не змінилась, натомість їх вартість зросла до більш ніж 29 млн грн.
Водночас найбільшу суму за криптодолари/стейблкоїни задекларував директор департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Максим Кисельов — 25 млн грн.

Найбільші втрати у крипті

Також варто зазначити, що є декілька чиновників, які задекларували свої криптоактиви, проте вказали, що втратили до них доступ.
380.95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. В гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це близько 615 млн грн.

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Найбільше ефіріума — 1 800 одиниць або понад 160 млн грн — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. У 2021 та 2022 роках в своїх деклараціях посадовець зазначив, що втратив доступ до криптовалюти.
«Загалом з отриманої статистики видається, що володіння таким непрозорим активом, як криптовалюта, для чиновників не є чимось ризикованим або підозрілим. Адже кількість таких посадовців за останні два роки зросла майже у 2 рази», — коментує засновник Опендатаботу Олексій Іванкін.

Довідка Finance.ua:

  • від початку повномасштабного вторгнення було тимчасово скасовано обов’язкову перевірку декларацій посадовців. Попри це, сам обов’язок посадовців звітувати про свій майновий стан та зміни в ньому скасовано не було;
  • восени минулого року перевірки декларацій відновили. Тож українські посадовці мали надолужити неподане за попередній період (2021 та 2022 рр) до кінця січня 2024;
  • термін подання декларацій за 2023 рік залишається звичайним — до квітня 2024 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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