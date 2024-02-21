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Деяким категоріям населення заборонять відключати послуги ЖКГ через борги — законопроєкт

Особисті фінанси
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Деяким категоріям населення заборонять відключати послуги ЖКГ через борги — законопроєкт
Деяким категоріям населення заборонять відключати послуги ЖКГ через борги — законопроєкт
В Україні скасували мораторій на стягнення заборгованості за послуги ЖКГ. З початку 2024 року постачальники комунальних послуг почали нараховувати пеню або припиняти обслуговування клієнтів. Однак депутати вже зареєстрували законопроєкт, яким пропонують заборонити відключати послуги деяким категоріям населення.
Про це свідчить проєкт закону № 11 015 «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Мета законопроєкту

Метою законопроєкту є встановлення заборони нарахування, стягнення штрафів та припинення надання житлово-комунальних послуг для соціально вразливих категорій осіб в період дії воєнного стану.
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«Прийняття законопроєкту забезпечить підтримку та соціальний захист вразливих категорій населення шляхом встановлення заборони нарахування, стягнення штрафів та припинення надання житлово-комунальних послуг для таких осіб в період війни», — зазначають автори документу.

Що пропонують депутати

Документ встановлює заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати чи неповної оплати. Зокрема, проєкт закону передбачає підтримку вразливих категорій громадян:
  • осіб з інвалідністю;
  • непрацюючих громадян, які одержують пенсію за віком;
  • малозабезпечених родин;
  • багатодітних сімей.
Нагадаємо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування і стягнення неустойки (штрафів, пені), стягнення заборгованості за ЖКП для населення в разі несплати був запроваджений 5 березня 2022 року.
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Робилося це з огляду на складне матеріальне становище громадян після початку повномасштабної війни з росією. Статистика ж каже, що матеріальне становище українців тільки погіршується.
Зараз у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.
Раніше Finance.ua підготував низку порад, що робити, якщо накопичилися борги за житлово-комунальні послуги.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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