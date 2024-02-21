ДПС посилює контроль за пересиланням підакцизних товарів за допомогою служб доставки — Finance.ua

ДПС посилює контроль за пересиланням підакцизних товарів за допомогою служб доставки Сьогодні 11:34

ДПС посилює контроль за пересиланням підакцизних товарів за допомогою служб доставки

ДПС у межах функцій контролю за обігом спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального, з метою посилення боротьби з їх нелегальним виробництвом та реалізацією на території України вживає заходи щодо удосконалення такого контролю.

Про це йдеться в повідомленні ДПС.

Так, у січні 2024 року ДПС було проведено спільну нараду з представниками провідного логістичного оператора України, який надає послуги, зокрема, торговцям, що здійснюють свою діяльність у мережі інтернет, та обговорено питання необхідності посилення контролю за пересиланням заборонених вкладень.

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Також ДПС звернула увагу на необхідності прийняття відповідних рішень щодо посилення контролю за підозрілими відправленнями та створенні дієвої системи упередження можливості пересилання відправлень з підакцизними товарами сумнівного походження.

Завдяки вжитим заходам та внаслідок проведеної наради між ДПС та одним з найбільших надавачів послуг з доставки товарів було досягнуто домовленості щодо:

проведення роз’яснювальної роботи з працівниками, зайнятими прийманням відправлень до пересилання, наведення їм зразків марок акцизного податку та демонстрації місць, де вони мають бути наклеєні;

перевірки підозрілих відправлень під час приймання до перевезення;

встановлення заборони перевозити, зокрема, алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;

відмови у прийманні підозрілих відправлень, якщо клієнт відмовляється надавати згоду на огляд вмісту такого відправлення;

поступового оснащення пунктів приймання відправлень обладнанням для перевірки вмісту відправлень, без їх розпакування.

Довідка Finance.ua:

Платники податків отримали нову можливість подати скрагу щодо проведення податкових перевірок, якщо, на їх думку, дії податківців мають ознаки порушення. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України (ДПСУ). У будь-який час доби, 24/7 та в будь-якому місці можна повідомити про можливі безпідставні контрольно-перевірочні заходи територіальними органами ДПС під час проведення податкових перевірок. Зробити це можна за допомогою чат-бота SKARGA KPR DPS".

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