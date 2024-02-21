Українці стали частіше користуватись банківськими картками — Finance.ua

Українці стали частіше користуватись банківськими картками Сьогодні 12:16 — Фінтех і Картки

Українці стали частіше користуватись банківськими картками

Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 році зросла на 12,6% - з 46,30 млн шт. до 52,12 млн карток, зокрема, в четвертому кварталі вона збільшилась на 2,16 млн шт., або 4,3%.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національного банку.

Банківські картки

Згідно з ними, найбільше зросла кількість карток, емітентом яких виступають приватні українські банки — на 29,2%, до 11,30 млн, тоді як кількість карток банків з іноземним капіталом скоротилася на 15,7%, до 3,97 млн.

Цей результат частково пояснюється націоналізацією Сенс Банку, унаслідок чого кількість карток державних банків (без ПриватБанку) за 2023 рік збільшилася на 24,4%, до 8,65 млн, тоді як у лідера ринку, ПриватБанку, — тільки на 8,9%, до 28,20 млн.

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У результаті за минулий рік частка «Привату» на ринку незначно знизилася — з 55,9% до 54,1%, проте загалом держбанки практично втримали свою позицію: 70,7% усіх активних платіжних карток на кінець 2023 року були випущені ними, тоді як роком раніше — 70,9%.

У четвертому кварталі найбільший приріст карток було зафіксовано у приватних і державних банків: відповідно 0,82 млн шт. і 0,64 млн шт. ПриватБанк зміг наростити їх на 0,60 млн шт., тоді як банки з іноземним капіталом — на 0,10 млн.

Статистика Нацбанку на кінець 2023 року також зафіксувала 8,2 тис. платіжних карток, емітованих «НоваПей».

Банкомати

За даними НБУ, за рік сектор наростив кількість банкоматів на 0,86 тис. одиниць — до 29,14 тис. Цей результат забезпечили державні банки: їхня банкоматна мережа збільшилася на 1,02 тис. пристроїв, до 24,01 тис., зокрема Привату — на 0,47 тис., до 17,32 тис.

Таким чином частка держбанків на ринку за минулий рік зросла з 81,3% до 82,4%, хоча Привату скоротилася з 59,6% до 59,4%. Приватні українські банки 2023 року збільшили банкоматну мережу на 0,45 тис. — до 2,13 тис., тоді як банки з іноземним капіталом скоротили її на 0,60 тис. — до 3,00 тис.

POS-термінали

«Мережа POS-терміналів зростає вже півтора року. У IV кварталі лідерами приросту були ПриватБанк і приватні банки (+16,8 тис. і +5,4 тис. відповідно). Другий квартал поспіль нарощують свою мережу іноземні банки. „Укрпошта“ і „НоваПей“ також розширювали мережу POS-терміналів», — йдеться в огляді регулятора.

За його інформацією, мережа POS-терміналів за рік зросла на 101 тис. од. — до 469,4 тис. Найбільший приріст було зафіксовано у ПриватБанку — на 67,6 тис. од., до 290,2 тис., в інших держбанків — на 16,1 тис. од., до 91,3 тис. од. та у приватних — на 14,0 тис. од., до 33,3 тис. од. Банки з іноземним капіталом, навпаки, скоротили кількість платіжних терміналів на 1,1 тис. од. — до 43,5 тис. Зокрема, у четвертому кварталі банки додали 32,8 тис. POS-терміналів, зокрема Приват — 16,8 тис., інші держбанки — 4,9 тис., приватні українські банки — 5,4 тис. і банки з іноземним капіталом — 3,3 тис.

Таким чином, ПриватБанк зміг за підсумками року наростити свою частку на ринку POS-терміналів з 60,4% до 61,8%, тоді як інші держбанки сумарно скоротили її з 20.4% до 19,4%.

Суми платежів картками

Регулятор також наголосив на активному зростанні сум платежів картками в торговельних точках в Україні, зокрема, за грудень-2023 вони зросли на 33% до показника грудня-2022 року — до 141,1 млрд грн за зростання кількості платежів на 36,7% - до 448,1 млн. Водночас у серпні-вересні фіксувалося більше оплат картками — 457,7−454,1 млн, однак сума їхня була меншою — 121,5−120,5 млрд грн.

Щодо платежів за кордоном українськими картками, то хоча в грудні вони сезонно збільшилися до 20,4 млрд грн із 18,2 млрд грн у листопаді, то роком раніше ці показники становили відповідно 24,8 млрд грн і 22,1 млрд грн.

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