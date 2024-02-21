В Україні створять реєстр власників банківських рахунків та сейфів — Finance.ua

В Україні створять реєстр власників банківських рахунків та сейфів Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

В Україні створять реєстр власників банківських рахунків та сейфів

Матриця реформ передбачає створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських та платіжних рахунків, а також банківських комірок (сейфів).

Про це свідчить документ, опублікований Міністерством фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

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Згідно з Матрицею реформ у частині фінансових послуг, також планується оновити законодавство для продажу державних банків та скорочення «поганих» кредитів за рахунок дозволу ринкової оцінки NPL та подальшої торгівлі ними.

Серед інших завдань:

підключення України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA);

оцінка якості активів банківського сектора;

ухвалення закону про посилення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

приведення законодавства та нормативних актів у відповідність до стандартів Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та нормами Європейського Союзу.

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Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів України 14 лютого презентував «Матрицю реформ», яка передбачає систематизацію всіх реформ та зобов’язань, аналіз необхідних змін та планування їх впровадження, здійснення постійного моніторингу, контролю за станом виконання, виявлення ризиків невиконання на всіх етапах своєчасного реагування, а також підзвітність перед суспільством та міжнародними партнерами.

Пізніше на сайті Міністерства фінансів оприлюднили Матрицю реформ, що містить понад 200 умов у ключових секторах економіки для моніторингу прогресу України у впровадженні реформ.

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