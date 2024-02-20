В уряді презентували Матрицю Реформ, яка включає понад 200 умов у ключових секторах економіки — Finance.ua
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В уряді презентували Матрицю Реформ, яка включає понад 200 умов у ключових секторах економіки

Казна та Політика
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В уряді презентували Матрицю Реформ, яка включає понад 200 умов у ключових секторах економіки
В уряді презентували Матрицю Реформ, яка включає понад 200 умов у ключових секторах економіки
Міністерство фінансів України оприлюднило Матрицю реформ, що містить понад 200 умов у ключових секторах економіки для моніторингу прогресу України у впровадженні реформ.
Матриця Реформ містить огляд умов і рекомендацій міжнародних партнерів України у ключових секторах та слугуватиме аналітичним інструментом для ефективного впровадження і моніторингу виконання всіх запланованих заходів.
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«На поточний рік ми маємо амбітний план реформ. Матриця включає близько 230 умов та рекомендацій для України, які було визначено у співпраці з міжнародними партнерами. Більше половини є унікальними, тоді як 45% дублюються в тій чи іншій формі», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Міністр фінансів додав, що Україна віддана порядку денному реформ, у той же час існує нагальна необхідність подальшої пріоритезації і структуризації реформ у межах роботи Платформи.
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«Матриця реформ є „живим“ інструментом, який буде коригуватися відповідно до домовленостей з партнерами, зокрема у межах Плану Ukraine Facility, рекомендацій США тощо. Впровадження заходів з реформування України має відбуватись максимально ефективно для розвитку потенціалу країни», — повідомили в Мінфіні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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