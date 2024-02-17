Скільки коштів зекономить український бізнес через реформу дерегуляції — Finance.ua
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Скільки коштів зекономить український бізнес через реформу дерегуляції

Фондовий ринок
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Скільки коштів зекономить український бізнес через реформу дерегуляції
Скільки коштів зекономить український бізнес через реформу дерегуляції, Фото: lexinform.com.ua
Українські підприємці зможуть зекономити 10,2 млрд грн завдяки реформі скорочення державного регулювання. Цього вдасться досягти через скасування та цифровізацію інструментів держрегулювання економіки, рішення щодо яких вже ухвалила Міжвідомча робоча група з дерегуляції.
Про це заявили експерти Офісі ефективного регулювання BRDO, який долучився до роботи МРГ з дерегуляції в межах проєкту EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізується Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civitta.
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Експерти BRDO аналізували 5 основних ринків, яких торкнуться дерегуляційні ініціативи: агровиробництво, будівництво, ІТ та Телеком, енергетика та сфера Міністерства економіки України.
Оцінка очікуваних заощаджень від дерегуляції базувалася на порівнянні фінансових і часових витрат підприємств на виконання чинних вимог регулювання і нових оптимізованих вимог. У випадку цифровізації інструмента держрегулювання, вираховувалась різниця між витратами бізнесу на проходження двох процедур — «паперової» та електронної.
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У той же час, аналітики не враховували матеріальні витрати підприємців на безпосереднє виконання вимог регулювання.
«Розраховувалися виключно адміністративні витрати бізнесу — на отримання первинної інформації про вимоги регулювання, організацію їх виконання, розроблення та впровадження внутрішніх процедур тощо», — йдеться у повідомленні.
Фото: brdо
Фото: brdо

У якій галузі бізнесмени зекономлять найбільше:

  • аграрний ринок — 8,5 млрд грн;
  • у сфері Мінекономіки — 1,4 млрд грн;
  • ринок будівництва — 268,5 млн грн;
  • енергетичний ринок — 32,7 млн грн;
  • ринок ІТ та Телеком — 5 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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