Скільки коштів зекономить український бізнес через реформу дерегуляції — Finance.ua

Скільки коштів зекономить український бізнес через реформу дерегуляції
Українські підприємці зможуть зекономити 10,2 млрд грн завдяки реформі скорочення державного регулювання. Цього вдасться досягти через скасування та цифровізацію інструментів держрегулювання економіки, рішення щодо яких вже ухвалила Міжвідомча робоча група з дерегуляції.
Про це заявили експерти Офісі ефективного регулювання BRDO, який долучився до роботи МРГ з дерегуляції в межах проєкту EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізується Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civitta.
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Експерти BRDO аналізували 5 основних ринків, яких торкнуться дерегуляційні ініціативи: агровиробництво, будівництво, ІТ та Телеком, енергетика та сфера Міністерства економіки України.
Оцінка очікуваних заощаджень від дерегуляції базувалася на порівнянні фінансових і часових витрат підприємств на виконання чинних вимог регулювання і нових оптимізованих вимог. У випадку цифровізації інструмента держрегулювання, вираховувалась різниця між витратами бізнесу на проходження двох процедур — «паперової» та електронної.
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У той же час, аналітики не враховували матеріальні витрати підприємців на безпосереднє виконання вимог регулювання.
«Розраховувалися виключно адміністративні витрати бізнесу — на отримання первинної інформації про вимоги регулювання, організацію їх виконання, розроблення та впровадження внутрішніх процедур тощо», — йдеться у повідомленні.
У якій галузі бізнесмени зекономлять найбільше:
- аграрний ринок — 8,5 млрд грн;
- у сфері Мінекономіки — 1,4 млрд грн;
- ринок будівництва — 268,5 млн грн;
- енергетичний ринок — 32,7 млн грн;
- ринок ІТ та Телеком — 5 млн грн.
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