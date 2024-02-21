Як змінилися доходи українських родин від початку війни (результати опитування) — Finance.ua
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Як змінилися доходи українських родин від початку війни (результати опитування)

Особисті фінанси
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Як змінилися доходи українських родин від початку війни (результати опитування)
Як змінилися доходи українських родин від початку війни (результати опитування)
Рівень добробуту власної родини, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова за січень 2024 року.
У травні 2021 року лише 36% оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 48% — як «не поганий і не добрий», 14% — як «добрий» або «дуже добрий»). Вже у грудні 2023 року оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 37%, 51% і 10,5%) і статистично значуще не відрізнялися від тих, які спостерігалися у вересні-жовтні 2022, але у січні 2024 знову спостерігалося їх покращення (відповідно 32%, 52% і 12,5%) — вони статистично значуще не відрізняються від тих показників, які спостерігалися у лютому-березні 2023р.
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При оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з точки зору того, які покупки дозволяють здійснювати родинні доходи, після початку повномасштабної агресії у січні 2024 частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, становить 11%.
Як змінилися доходи українських родин від початку війни (результати опитування)
Разом з тим, відповідаючи на запитання: «Як змінилися доходи вашої сім'ї після 24 лютого 2022 року?», 25% респондентів виповідають, що вони значно зменшилися, 33% — дещо зменшилися, 32% — що вони не змінилися, лише 4% — що вони дещо збільшилися, і лише 0,7% — що вони значно збільшилися.
Як змінилися доходи українських родин від початку війни (результати опитування)
Як заробляють? Порівняно з серпнем 2023 зросла частка респондентів, які основним джерелом засобів існування називають постійну роботу (з 41% до 48%) і знизилися частка тих, хто називає тимчасову роботу (з 9% до 5%) та матеріальну допомогу з різних джерел (з 5% до 2%).
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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