Як змінилися доходи українських родин від початку війни (результати опитування) — Finance.ua

Як змінилися доходи українських родин від початку війни (результати опитування) Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Як змінилися доходи українських родин від початку війни (результати опитування)

Рівень добробуту власної родини, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова за січень 2024 року.

У травні 2021 року лише 36% оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 48% — як «не поганий і не добрий», 14% — як «добрий» або «дуже добрий»). Вже у грудні 2023 року оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 37%, 51% і 10,5%) і статистично значуще не відрізнялися від тих, які спостерігалися у вересні-жовтні 2022, але у січні 2024 знову спостерігалося їх покращення (відповідно 32%, 52% і 12,5%) — вони статистично значуще не відрізняються від тих показників, які спостерігалися у лютому-березні 2023р.

При оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з точки зору того, які покупки дозволяють здійснювати родинні доходи, після початку повномасштабної агресії у січні 2024 частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, становить 11%.

Разом з тим, відповідаючи на запитання: «Як змінилися доходи вашої сім'ї після 24 лютого 2022 року?», 25% респондентів виповідають, що вони значно зменшилися, 33% — дещо зменшилися, 32% — що вони не змінилися, лише 4% — що вони дещо збільшилися, і лише 0,7% — що вони значно збільшилися.

Як заробляють? Порівняно з серпнем 2023 зросла частка респондентів, які основним джерелом засобів існування називають постійну роботу (з 41% до 48%) і знизилися частка тих, хто називає тимчасову роботу (з 9% до 5%) та матеріальну допомогу з різних джерел (з 5% до 2%).

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