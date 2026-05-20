День фінансів: 12 років випробувань для банків і комплексна економічна стратегія України Сьогодні 17:45

У середу, 20 травня, відзначаємо День банкіра! 🎉 Щиро вітаємо всіх, хто щодня працює з цифрами, курсами, кредитами й звітами. Нехай у роботі буде менше стресу й непередбачуваності, у житті — більше стабільності, а баланс — нехай завжди залишається позитивним.

Цьогоріч до Дня банкіра Finance.ua вирішив згадати про непростий шлях та випробування, які пережив банківський сектор в Україні з 2014 року:

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів.

«Макрофін» на 8,35 млрд євро

Україна та Європейський Союз парафували текст Меморандуму про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на суму 8,35 млрд євро. Меморандум від імені Європейського Союзу підписав єврокомісар Валдіс Домбровскіс. Кошти передбачені в межах кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро.

Комплексна економічна стратегія України

Володимир Зеленський анонсував нову комплексну економічну стратегію України.

🗨️ «Буде підготовлена комплексна економічна стратегія. Потрібні саме такі кроки, які дадуть Україні більше економічного зростання та дозволять створити більше можливостей для того, щоб наші люди залишались у нашій країні та створювали робочі місця в Україні» — розповів Зеленський.

В основу стратегії закладено правила ЄС — насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору.

Відмітимо, що в Місячному економічному моніторингу України від Інституту економічних досліджень сказано , що реальний ВВП України в першому кварталі трохи скоротився, однак доходи державного бюджету продовжують зростати, а курс гривні залишається відносно стабільним.

Поетапна демобілізація

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів , що військовослужбовці після звільнення зі служби отримуватимуть відстрочку від мобілізації. Її тривалість залежатиме від часу перебування на фронті.

Він уточнив, що йдеться саме про звільнення з військової служби, після якого передбачатиметься відтермінування від повторного призову.

Як зазначили в Мін’юсті, мобілізація або служба за контрактом не припиняє статус фізичної особи-підприємця. Відповідно до законодавства, військовослужбовець залишається зареєстрованим ФОП і може зберегти свій бізнес. Водночас деяким військовослужбовцям заборонено займатися підприємництвом під час служби.

Нові правила для онлайн-оплат і платіжних карток

Національний банк оновив правила роботи з картковими платежами, щоб зробити розрахунки більш прозорими та зрозумілими для користувачів. Завдяки змінам у квитанціях буде більше інформації про отримувача коштів, а банки отримають чіткіші правила для роботи з волонтерськими зборами, чайовими та оплатою через онлайн-платформи.

Компенсація за автоцивілку в Дії

В Україні добігає кінця термін подання заяв на компенсацію вартості автоцивілки для ветеранів і ветеранок. Йдеться про виплати за страховими договорами, строк дії яких уже завершився. Подати заявку необхідно до 23 травня включно. Важливо, що оформити компенсацію можна навіть у разі, якщо поліс уже неактивний. Програма стосується пільгових договорів, укладених з 1 січня 2025 року.

До речі, українці можуть перевіряти та оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху безпосередньо в чаті з Дія.АІ. Як це зробити — розповідаємо тут

Субсидія у розмірі 0,00 грн

Як нагадали в Пенсійному фонді, житлова субсидія у розмірі 0,00 грн означає відсутність різниці між вартістю комунальних послуг у межах соціальних нормативів та обов’язковим платежем домогосподарства. Розмір обов’язкового платежу визначається індивідуально залежно від доходів сім’ї.

Купівля квартири в Україні

Експерти OLX Нерухомість порахували , що українцям у середньому потрібно від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру, якщо відкладати всю місячну зарплату. Найменше часу для накопичення потрібно жителям Запоріжжя — близько 2 років. До переліку міст із найменш доступним житлом увійшли Чернівці та Львів. Водночас найдорожчими містами залишаються Київ та Ужгород.

Тарифи на проїзд у Києві

Раніше ми розповідали, що в столиці пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Як зараз пояснили в КМДА, пасажири, які регулярно користуються міським громадським транспортом у Києві, зможуть придбати місячні проїзні квитки зі знижками. У межах такого проїзного вартість однієї поїздки становитиме від 23,29 грн до 23,65 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови:

студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;

учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку — зі знижкою 75%.



Цікавий факт: серед європейських столиць лідером за вартістю громадського транспорту залишається Лондон. Одноразова поїздка на автобусі або трамваї коштує трохи більше 2 євро, на метро — від 3,6 євро. Найнижчі тарифи серед столиць зафіксовані в Бухаресті: близько 0,6 євро за поїздку у наземному транспорті та метро.

