День фінансів: $1 трлн на відбудову України, €1 млрд від ЄС, мобільний інтернет Starlink в Україні — Finance.ua

День фінансів: $1 трлн на відбудову України, €1 млрд від ЄС, мобільний інтернет Starlink в Україні Сьогодні 17:45

У четвер, 10 липня, у центрі уваги були новини про підтримку від ЄС і потреби України на майбутні роки.

Допомога від ЄС

Україна отримала від Європейського Союзу 1 млрд євро за рахунок прибутків із заморожених російських активів. Кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру.

Крім того, Європейський союз запускає програму гарантій та грантів, що дозволить додатково залучити 10 млрд євро на реконструкцію та відбудову України.

Крім того, Велика Британія та Україна укладуть історичну угоду щодо постачання ракет до систем ППО від компанії Thales. Угода буде підписана на цьогорічній Конференції з питань відновлення України, яка проходить в італійському Римі. Це дозволить поставити Україні понад 5000 ракет протиповітряної оборони.

Фінансові потреби України на 2026 рік

У разі завершення активних бойових дій обсяг необхідної міжнародної підтримки становитиме 22 млрд доларів. Водночас Україна потребуватиме додаткових ресурсів для посилення оборонного потенціалу. Якщо ж повномасштабна війна триватиме у 2026 році, бюджетні потреби залишаться щонайменше на рівні 2025 року — 40 млрд доларів.

Додамо, що Україна розробила концепцію, яка передбачає створення двох фондів загальним розміром 1 трлн доларів для підтримки відбудови та модернізації країни.

🔨 росія продовжує обстрілювати міста України і пошкоджувати будинки українців, автівки, робочі приміщення тощо. Щоб відремонтувати своє житло, треба чималенька сума, але є способи зекономити. Як це зробити, розповідаємо в статті:

Мобільний інтернет Starlink в Україні

Україна стане першою європейською країною, де з’являться мобільні послуги Starlink. «Київстар» запустить обмін повідомленнями до кінця року та мобільний супутниковий широкосмуговий доступ у середині 2026 року.

Також європейські та українські мобільні оператори домовилися продовжити дію пільгових тарифів на роумінг ще на шість місяців до 31 грудня 2025 року.

Валютний ринок та інфляція

У Національному банку заявили , що в травні річна інфляція становила близько 16%. У червні цей показник знизився до 14,3%. Важливу роль у цьому процесі відіграє стабільність валютного ринку, зокрема стабільність курсу долара.

У Нацбанку кажуть, що інфляція до кінця року буде однознаковою. Це означає, що якщо сьогодні покласти гроші на гривневий депозит із дохідністю 13% або придбати військові облігації з дохідністю понад 15%, то це буде вигідніше, ніж інвестування в інші активи.

Як пише Reuters, у першому кварталі 2025 року частка долара США у глобальних валютних резервах, про які країни звітують до Міжнародного валютного фонду, знизилася на 0,1 відсоткового пункту до 57,7%. Натомість частка євро зросла. Найбільше зростання показав швейцарський франк, частка якого в резервах зросла вчетверо.

📢 Інвестування та поспішні рішення — несумісні поняття. Адже вкладання грошей поспіхом або ж наосліп може призвести до значних втрат. Щоб цього не сталося, інвестор має зважити всі ризики та можливості на шляху до ухвалення рішення. Почати можна із самоперевірки.

Для цього пропонуємо відповісти на 5 запитань про керування інвестиціями та ознайомитися з онлайн-сервісом InvestMarket від «Мінфін», де зібрані перевірені інвестиційні проєкти:

Конкуренція в ІТ

Як свідчить квартальний звіт Djinni, у квітні та травні кількість ІТ-наймів знизилась, але в червні знову зросла і перевищила минулорічні показники. Загалом за другий квартал кількість наймів зменшилась на 10% рік до року. У середньому одна вакансія отримує 16 відгуків на місяць. Цей показник стабільний із лютого.

Як сказано в дослідженні AIN, за оптимістичного сценарію з України після завершення війни може поїхати від 8% спеціалістів — приблизно 19−20 тисяч людей.

Найбільші пенсії в Україні

Розміри виплат у деяких категорій суттєво відрізняються від пенсій звичайних українців. Так, за інформацією Пенсійного фонду, найбільшу пенсію в Україні отримує суддя — 390 тисяч гривень на місяць. Умовний топ-20 цього рейтингу займає ще одна суддівська пенсія розміром майже 320 тисяч гривень. У працівників прокуратури є пенсії 219 тисяч та 119 тисяч гривень.

Укрпошта знизила комісію за комуналку

«Укрпошта» знижує комісію за комунальні платежі на 25% для мешканців сіл України без банків і банкоматів. Тепер комісія за оплату будь-яких платежів у сільських стаціонарних та пересувних відділеннях становитиме 15 гривень. Ті, хто сплачують два і більше комунальних платежів, зможуть безкоштовно зняти готівку у своєму селі.

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