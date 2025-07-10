У світі знижується залежність від долара — дані МВФ — Finance.ua
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У світі знижується залежність від долара — дані МВФ

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У світі знижується залежність від долара — дані МВФ
У світі знижується залежність від долара — дані МВФ
У першому кварталі 2025 року частка долара США у глобальних валютних резервах, про які країни звітують до Міжнародного валютного фонду, знизилася на 0,1 відсоткового пункту до 57,7%. Натомість частка євро зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно зі звітом COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves), частка євро зросла з 19,8% до 20,1%. Це найвищий рівень із кінця 2022 року.
У світі знижується залежність від долара — дані МВФ
Найбільше зростання показав швейцарський франк, частка якого в резервах зросла вчетверо — до 0,8% на кінець березня. Це максимальний показник із 1999 року, коли в обіг було введено євро. Крім того, зросла частка британського фунта стерлінгів.
З початку року валютні ринки пережили різкі коливання. Долар втратив майже 4% у першому кварталі на тлі значних політичних змін за адміністрації президента США Дональда Трампа.

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Найбільше впливу зазнали сфери торгівлі, безпеки та економіки, що позначилося на довірі до долара як провідної світової резервної валюти.
У другому кварталі падіння долара прискорилося. Після запровадження масштабних тарифів на початку квітня курс долара знизився ще на понад 7%.
Водночас швейцарський франк, який вважається «тихою гаванню», став однією з найсильніших валют року, зміцнившись на 14% щодо долара.
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Хоча коливання валют не завжди відображають готовність керівників резервами їх тримати, останні події посилили дискусії про те, чи перебуває долар США під загрозою втрати статусу основної світової резервної валюти і центрального елемента глобальної грошової системи.
Незважаючи на те, що деякі аналітики вказують на ознаки дедоларизації, що зароджуються, існує широкий консенсус, що будь-які такі зрушення відбуватимуться дуже повільно.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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