У світі знижується залежність від долара — дані МВФ Сьогодні 16:30 — Валюта

У світі знижується залежність від долара — дані МВФ

У першому кварталі 2025 року частка долара США у глобальних валютних резервах, про які країни звітують до Міжнародного валютного фонду, знизилася на 0,1 відсоткового пункту до 57,7%. Натомість частка євро зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно зі звітом COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves), частка євро зросла з 19,8% до 20,1%. Це найвищий рівень із кінця 2022 року.

Найбільше зростання показав швейцарський франк, частка якого в резервах зросла вчетверо — до 0,8% на кінець березня. Це максимальний показник із 1999 року, коли в обіг було введено євро. Крім того, зросла частка британського фунта стерлінгів.

З початку року валютні ринки пережили різкі коливання. Долар втратив майже 4% у першому кварталі на тлі значних політичних змін за адміністрації президента США Дональда Трампа.

Найбільше впливу зазнали сфери торгівлі, безпеки та економіки, що позначилося на довірі до долара як провідної світової резервної валюти.

У другому кварталі падіння долара прискорилося. Після запровадження масштабних тарифів на початку квітня курс долара знизився ще на понад 7%.

Водночас швейцарський франк, який вважається «тихою гаванню», став однією з найсильніших валют року, зміцнившись на 14% щодо долара.

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Хоча коливання валют не завжди відображають готовність керівників резервами їх тримати, останні події посилили дискусії про те, чи перебуває долар США під загрозою втрати статусу основної світової резервної валюти і центрального елемента глобальної грошової системи.

Незважаючи на те, що деякі аналітики вказують на ознаки дедоларизації, що зароджуються, існує широкий консенсус, що будь-які такі зрушення відбуватимуться дуже повільно.

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