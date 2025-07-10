Україна отримала черговий транш від ЄС — Finance.ua

Україна отримала черговий транш від ЄС Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Україна отримала черговий транш від ЄС

У четвер, 10 липня, Україна отримала від Європейського Союзу 1 млрд євро за рахунок прибутків із заморожених російських активів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Сьогодні Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 1 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — сказано в повідомленні.

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Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру.

«Це важлива та своєчасна інвестиція у зміцнення фінансової стійкості України, посилення нашої здатності протидіяти агресору та забезпечення належного функціонування соціальних послуг», — заявив Марченко.

Про програму ERA

ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії.

Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд).

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 8 млрд євро.

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18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та „швидку відбудову“. Ініціатива ERA дає хороший результат, але ми на цьому не зупинимося», — «Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більшеза рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та „швидку відбудову“. Ініціатива ERA дає хороший результат, але ми на цьому не зупинимося», — додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що Україна закликає партнерів разом сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів.

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