Тренды сезона: украинцы выбирают раннее бронирование и новые направления для отдыха — Finance.ua

Тренды сезона: украинцы выбирают раннее бронирование и новые направления для отдыха Сегодня 11:14

Тренды сезона: украинцы выбирают раннее бронирование и новые направления для отдыха

Стабильно положительная динамика спроса на путешествия в течение последних 3 лет свидетельствует о том, что украинцы постепенно привыкают к новой логистике путешествий из соседних стран и возвращаются к раннему планированию отдыха.

Туроператор Join UP! рассказывает об одном из самых востребованных направлений, где украинцы смогут отдохнуть весной-летом 2025. (Цена тура указана за одного человека при двухместном размещении на 7 ночей на старте программы по направлению).

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За прошлый год глубина бронирования увеличилась до 47 дней, что свидетельствует о возвращении украинцев к раннему планированию.

Туристический рынок реагирует на гибкость и интерес путешественников расширением географии направлений отдыха и городов отправления.

Излюбленный формат «все включено»: Турция, Египет, Тунис, Албания

Лидерами запросов остаются одни из самых популярных многие годы Турция (от 14 157 грн, автобусный тур — от 8 416 грн) и Египет (от 17 276 грн).

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Эти курорты чаще всего выбирают для семейного отдыха с детьми благодаря хорошо развитой инфраструктуре и системе «все включено».

В грядущем сезоне туристов ждут интересные новинки, которые помогут заново или впервые, но необычно, открыть для себя эти направления.

Турция

В Турции туроператор возобновляет полетную программу к Эгейскому побережью.

Это направление дороже, чем в Анталии, куда тоже можно отправиться к морю, но его основное преимущество заключается в меньшем количестве россиян среди отдыхающих.

Доступны для бронирования популярные отели сети Rixos, а также удобные полетные и автобусные программы в Турцию: вылеты из Молдовы и Польши с апреля и из Румынии с июня.

Также в румынскую Сучаву будут курсировать автобусы из Винницы, Хмельницкого и Черновцов.

Автобусная программа из Киева, Одессы, Запорожья и Харькова в турецкие курорты стартует в мае. Ориентировочное время в пути — 30−40 часов, в зависимости от города выезда.

Египет

Абсолютной новинкой для египетского направления, в дополнение к традиционным Хургаде и Шарм-эш-Шейху и известному своим подводным миром Марса-эль-Аламу, станет Аламейн — оптимальный вариант для тех, кто уже бывал в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде и ищет роскошный отдых без толп в европейском стиле.

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Несмотря на то, что в Египте немало россиян, за последние несколько лет это направление заметно украинизировалось: появились украиноязычные гиды, в гостиницах есть украинские телеканалы и звучит украинская музыка.

Среди достопримечательностей, которые добавляют впечатлений и помогают заново открывать страну уже бывавшим здесь — комбинированные туры и экскурсионные маршруты со специальными предложениями и бесплатными опциями для детей: круиз по Нилу, городские туры, мотосафари, автобусная прогулка по Каиру, Александрийская библиотека, разнообразные морские прогулки и т. д.

Полетная программа в Египет круглогодичная. Летом на курорты можно добраться из Молдовы, Польши, Румынии, Чехии, Казахстана и стран Балтии.

Бюджетный сегмент «все включено»

В бюджетном сегменте в формате «все включено» доступны Тунис (19 756 грн) и Албания (от 19 940 грн).

В пик летнего сезона, когда традиционные направления уже достигают максимальных цен, отдых на этих курортах только стартует и приобрести тур можно по более выгодной цене.

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Тунис — это нечто среднее между Турцией и Египтом, имеет развитую туристическую инфраструктуру, хотя любимый формат «все включено» и уровень гостиниц в целом скромнее, чем в Турции.

Направление привлекает в основном из-за талассотерапии (различные оздоровительные и расслабляющие спа-процедуры) и шоппинга, климат здесь умеренный и летом не ощущается сильная жара.

Украинцам, которые едут на отдых за пакетным туром, не нужна виза, однако все туристы, согласно действующим правилам, должны самостоятельно платить туристический сбор в отелях от 1 евро в сутки.

Отправиться в Тунис можно из Молдовы, Польши и Румынии. Полетная программа стартует в мае.

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Албания — удачный выбор, если хочется более активного городского отдыха.

Компактная страна с уютными улочками для пеших прогулок и ресторанами с фирменными албанскими огромными порциями морепродуктов и колоритной атмосферой, сформировавшейся под влиянием Греции и Италии.

Прекрасную природу Албании лучше всего исследовать на машине. Вся туристическая инфраструктура здесь совсем новая, потому что туризм начал активно развиваться всего 10 лет назад.

Еще одним преимуществом компактности страны является то, что за несколько часов на машине можно добраться до Черногории, или через час на пароме побывать в Греции.

Для отдыха с детьми лучше выбирать Дурес и Влеру, которые отличаются широким выбором семейных отелей, пологим входом в море на пляжах и коротким трансфером от аэропорта.

А для отдыха в компании друзей лучше всего подойдут Ксамиль и Саранда — здесь много минигостиниц и апартаментов, бурлит ночная жизнь.

Полетная программа из Польши стартует в мае, Молдове и странах Балтии — в июне.

Безопасное и беззаботное Средиземноморье: Греция, Испания, Кипр

Европейские морские курорты также пользуются значительным спросом. В Средиземноморском регионе любят отдыхать путешественники со всего мира, и количество украинцев на этих курортах из года в год растет.

Греция

Страну (от 14 324 грн, автобусный тур — от 11 964 грн) выбирают за невероятные природные локации, вкусную кухню и хорошо развитую инфраструктуру для семейного отдыха, а также формат «все включено».

Кроме традиционного Крита, можно остановиться в континентальной Греции: Салоники и Афины, где прекрасные пляжи и природные локации дополняют впечатляющие древние достопримечательности.

Также из Салоников будут курсировать трансферы на Халкидики — зеленый полуостров, где природа окружает отели со всех сторон и территория которого является заповедной зоной. Отдых здесь — это спокойствие и безмятежность, хороший выбор для замедления и перезагрузки.

Широкая полетная программа, которая стартует в апреле, с вылетами из Молдовы, Польши, Румынии, Чехии и стран Балтии, а также автобусные туры из Киева в Салоники позволяют комфортно планировать отдых.

Испания

Испанию (от 25 535 грн) ценят прежде всего за возможность сочетать морской отдых (курорты Коста-Брава и Коста-Дорада) и городской (Барселона, небольшие старинные городки и рыбацкие поселки).

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Страна богата природными ландшафтами, комфортными городами с кучей достопримечательностей и инфраструктурой для отдыха с детьми, немалым количеством парков развлечений (самый известный — Порт Авентура).

Богатым на впечатления станет отдых в Аликанте или в Пальма-де-Майорке. Испания — одна из тех стран, где удобно отдыхать, «как местный», с полным погружением в жизнь страны, частыми прогулками, шоппингом, обедами в ресторанах.

Летать украинцы смогут в Испанию из Молдовы, Польши и Румынии. Рейсы стартовали в марте.

Кипр

Это направление (17 808 грн) пользуется спросом среди молодежи за активную ночную жизнь. Айя-Напа считается местной Ибицей, на Протарасе отдыхают преимущественно семьи с детьми — здесь гораздо спокойнее, много пляжей с пологим входом, хотя детской инфраструктуры вроде парков развлечений немного, а на Пафос едут за отдыхом в стиле, полностью соответствующем названию курорта.

Общей для всех кипрских курортов привлекательностью является необыкновенно вкусная еда и чистые пляжи — на острове 74 пляжа отмечены «голубым флагом» — международное отличие чистоты и экологичности. Кроме того, Кипр, как Греция, — это центры религиозного паломничества.

Полетная программа стартует с конца марта. Рейсы будут отправляться из Молдовы, Польши, Чехии, стран Балтии.

Короткие автобусные маршруты к морю: Болгария, Черногория

Одна из самых активных туристических групп летом — женщины с детьми. Не всем легко дается логистика путешествий с вылетами из соседних стран и многочасовые перелеты в далекие страны.

Хорошей альтернативой в этом случае будет поездка к морю на автобусе. Статистика Join UP! показывает, что спрос на короткие автобусные маршруты, в частности в Болгарию, в 2024 году удвоился.

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Популярность Болгарии (от 11 898 грн, автобусный тур — от 8 015 грн) среди иностранных туристов растет, согласно данным Министерства туризма страны.

Широкие песчаные пляжи, пологая береговая линия, мягкий черноморский климат и качественный сервис создают идеальные условия для комфортного отдыха с детьми.

По расширенной в этом сезоне автобусной программе поехать в Болгарию можно из Ужгорода, Луцка, Черновцов, Харькова, Запорожья, Львова, Одессы и Киева. Рейсы стартуют в конце мая. Ориентировочное время в пути — до 30 часов. Также в этом году можно воспользоваться авиарейсами из Польши и странами Балтии.

Еще одним популярным автобусным направлением является Черногория (от 15 600 грн, автобусный тур — от 10 716 грн).

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Ее смело можно называть страной трендовых форматов отдыха и комфортного размещения на любой вкус — от бюджетных вилл до элитных апартаментов и пятизвездочных отелей.

Идеальна для времяпрепровождения, как местный житель, а значит, кроме пляжного отдыха, вкусно и разнообразно есть в многочисленных ресторанах, много гулять пешком, кататься на велосипеде или самокате, или путешествовать на машине — в Черногории предостаточно сказочных природных ландшафтов.

Также исследовать все разнообразие, предлагаемое страной для знакомства, удобно на экскурсиях.

Также в Черногории можно расслабляться в формате «все включено» или выбрать роскошный отдых с ярким досугом в изысканных местах и ​​с необычными активностями.

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Добавит впечатлений во время отдыха и взрослым, и детям прогулки по местам киносъемок известных лент (сет-джеттинг). Так, в Черногории снимали фильмы с участием Джонни Депа, Брэда Питта, Джерарда Батлера, Пирса Броснана и других всемирно известных звезд.

Автобусная программа в Черногорию стартует в июне. Отправиться на отдых можно из Киева, Житомира, Ровно, Львова, Стрыя, Мукачево и Берегового. Ориентировочное время в пути — 30−40 часов, в зависимости от города выезда. Долететь — из Молдовы, Польши и стран Балтии.

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