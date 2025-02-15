Из-за роста цен в Турции туристы выбирают другие направления для отдыха: куда едут — Finance.ua

Из-за роста цен в Турции туристы выбирают другие направления для отдыха: куда едут Сегодня 18:17 — Мир

Из-за роста цен в Турции туристы выбирают другие направления для отдыха: куда едут

Скачок цен в Турции привел к тому, что страна теряет популярность среди иностранных туристов, включая ключевых путешественников — из Великобритании и Германии.

Об этом пишет Daily Express, со ссылкой на исследование World Data.

Причины снижения популярности

За последние пять лет инфляция в Турции выросла на рекордные 310%, что сделало когда-то дешевое направление значительно дороже, теперь отдыхающие на турецких курортах получают меньше услуг за свои деньги.

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Начиная с 1990-х годов страна набирала обороты, чтобы стать одним из самых популярных направлений для туристов.

Однако рост цен в Турции, экономические трудности и падение покупательной способности заставляют туристов пересматривать обычные маршруты.

Например, по данным экспертов John Mason International, ключевые для турецкого туристического бизнеса путешественники все чаще выбирают для отдыха и длительного проживания три новых направления: Индию, ЮАР и Оман.

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По словам исполнительного директора John Mason International Саймона Худа, смена приоритетов путешественников уже заметна и «смещение очевидно: все больше британцев отправляются в дольнее путешествие за пределами Европы».

Индия

С 2023 по 2024 год количество переездов в Индию среди британцев выросло на 118%.

Это объясняется растущей экономической ролью страны и культурой, которую знают по всему миру.

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Эксперты отмечают, что город Мумбаи и Нью-Дели быстро становятся региональными финансовыми центрами с новыми карьерными возможностями.

Южная Африка

Южная Африка за последний год стала еще популярнее — количество переездов выросло на 98%.

Привлекательность страны обусловлена ​​ее природным богатством и доступностью. Месячная аренда жилья здесь на 65% ниже, чем в Великобритании.

Кроме того, европейцы видят в стране возможности для отдыха: экзотическая дикая природа и многочисленные сафари недалеко от Йоханнесбурга и Кейптауна этому способствуют.

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Поэтому не удивительно, что Time Out назвал Кейптаун вторым лучшим городом для посещения в прошлом году.

Оман

Оман, ранее малоизвестный как туристическое направление, за последние 18 месяцев показал рост популярности на 277%.

Благодаря культурным реформам и выгодным условиям для переезда страна привлекает как туристов, так и переселенцев.

И вот недавно еще один повод рассматривать ближневосточную страну как направление для отдыха: страна была признана одной из самых безопасных в мире.

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