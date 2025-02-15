Из-за роста цен в Турции туристы выбирают другие направления для отдыха: куда едут — Finance.ua

Из-за роста цен в Турции туристы выбирают другие направления для отдыха: куда едут
Скачок цен в Турции привел к тому, что страна теряет популярность среди иностранных туристов, включая ключевых путешественников — из Великобритании и Германии.
Об этом пишет Daily Express, со ссылкой на исследование World Data.
Причины снижения популярности
За последние пять лет инфляция в Турции выросла на рекордные 310%, что сделало когда-то дешевое направление значительно дороже, теперь отдыхающие на турецких курортах получают меньше услуг за свои деньги.
Начиная с 1990-х годов страна набирала обороты, чтобы стать одним из самых популярных направлений для туристов.
Однако рост цен в Турции, экономические трудности и падение покупательной способности заставляют туристов пересматривать обычные маршруты.
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Например, по данным экспертов John Mason International, ключевые для турецкого туристического бизнеса путешественники все чаще выбирают для отдыха и длительного проживания три новых направления: Индию, ЮАР и Оман.
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По словам исполнительного директора John Mason International Саймона Худа, смена приоритетов путешественников уже заметна и «смещение очевидно: все больше британцев отправляются в дольнее путешествие за пределами Европы».
Индия
С 2023 по 2024 год количество переездов в Индию среди британцев выросло на 118%.
Это объясняется растущей экономической ролью страны и культурой, которую знают по всему миру.
Эксперты отмечают, что город Мумбаи и Нью-Дели быстро становятся региональными финансовыми центрами с новыми карьерными возможностями.
Южная Африка
Южная Африка за последний год стала еще популярнее — количество переездов выросло на 98%.
Привлекательность страны обусловлена ее природным богатством и доступностью. Месячная аренда жилья здесь на 65% ниже, чем в Великобритании.
Кроме того, европейцы видят в стране возможности для отдыха: экзотическая дикая природа и многочисленные сафари недалеко от Йоханнесбурга и Кейптауна этому способствуют.
Поэтому не удивительно, что Time Out назвал Кейптаун вторым лучшим городом для посещения в прошлом году.
Оман
Оман, ранее малоизвестный как туристическое направление, за последние 18 месяцев показал рост популярности на 277%.
Благодаря культурным реформам и выгодным условиям для переезда страна привлекает как туристов, так и переселенцев.
И вот недавно еще один повод рассматривать ближневосточную страну как направление для отдыха: страна была признана одной из самых безопасных в мире.
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