Бесплатные туристические места в Германии и Польше — Finance.ua

Бесплатные туристические места в Германии и Польше Сегодня 08:30 — Личные финансы

Бранденбургские ворота в Берлине

Европа предлагает не только дорогостоящие туристические развлечения, но и богатый выбор дешевых и бесплатных возможностей для каждого, кто хочет насладиться местной атмосферой, культурой и архитектурой.

Finance.ua проанализировал европейские страны, в которых можно некоторые места посетить очень дешево или бесплатно.

Германия

Германия известна своими средневековыми городами, современными мегаполисами и богатой историей. Здесь соединяются современные технологии и давние традиции.

По состоянию на 2024 год в Германии находится более 1 млн украинских беженцев, что делает ее одной из стран с наибольшим количеством вынужденных переселенцев.

Музеи и культурные места:

Бранденбургские ворота, Берлин. Известный символ объединения Германии. Вход бесплатный, что делает его идеальным для туристов и местных жителей.

Музейный остров, Берлин. На острове находятся несколько музеев, но можно прогуляться по территории острова бесплатно. В каждое первое воскресенье месяца вход в некоторые музеи тоже бесплатный.

Немецкий музей техники, Берлин. Некоторые экспонаты музея открыты для свободного осмотра, в том числе находящиеся на открытых площадках музея. Здесь можно увидеть старинные самолеты, локомотивы и другую технику.

Дрезден, старый город. Прогулка по Старому городу Дрездена дарит незабываемые впечатления, поскольку можно осмотреть исторические здания, соборы и набережные Эльбы бесплатно.

Дворец Шарлоттенбург, Берлин. Дворец можно осмотреть снаружи бесплатно, прогуляться по парку и насладиться природой. Вход во дворец и музеи внутри платный.

Театральные и музыкальные мероприятия:

Летние концерты в Берлине и Мюнхене. В летние месяцы в парках организуются концерты классической музыки под открытым небом. Вход свободный.

Фестивали уличных выступлений. Во многих городах, включая Гамбург и Франкфурт, можно увидеть выступления уличных артистов.

Кафе и аутентичная кухня:

Баварские пивные сады. Дегустация местного пива и закусок за символическую плату (5−10 евро).

Берлинские арткафе. В таких заведениях часто проводятся вечера чтений и выступления, вход на которые бесплатный при покупке напитка.

Природные маршруты и парки:

Черный лес. Бесплатные маршруты для пеших прогулок, с возможностью осмотра водопадов и старинных деревень.

Озера Баварии. Живописные места для купания и отдыха.

Польша

Польша — страна с интересной историей, богатой культурой и традициями. Она славится старинными замками, яркими рыночными площадями и радушием местных жителей.

Польша является одним из основных пунктов для украинских переселенцев, и на 2024 год здесь проживает около 1,5 млн украинских беженцев. Близость к Украине делает Польшу естественным местом эвакуации.

Музеи и достопримечательности:

Музей Варшавского восстания. Каждое воскресенье вход бесплатный. Экспозиция позволяет погрузиться в историю борьбы польского народа.

Замок Вавель в Кракове. Обзор некоторых частей комплекса доступен бесплатно. Полный вход стоит 30−40 злотых (примерно 270−360 грн. — Ред.).

Во вторник есть прекрасная возможность бесплатно посетить Музей Марии Склодовской-Кюри, Музей карикатуры, Дом исторических встреч, Национальный музей техники и Музей Земли.

Театры и культурные события:

Летние театральные представления во Вроцлаве. Проводятся под открытым небом на площадях города и являются бесплатными.

Фестиваль света в Варшаве. Проводится каждый год и позволяет бесплатно насладиться световыми инсталляциями.

Гастрономия:

Краковские рынки. Здесь можно найти локальные закуски, включая «обварзанки» (польские бейглы. — Ред.), которые стоят около 2 злотых (примерно 18 грн. — Ред.).

Туристические маршруты и уникальные места:

Мазуры — край тысячи озер. Идеальны для бесплатных прогулок и водных активностей.

Татры. Бесплатные тропы для хайкинга с видами на горные вершины.

О других европейских странах читайте в статье по ссылке:

Напомним, аренда жилья в Германии в большинстве случаев посильна для украинцев. По данным сервиса Numbeo, стоимость однокомнатной квартиры в среднем составляет от 700 до 900 евро. Трехкомнатное жилье можно арендовать за 1300−1700 евро. Самыми дорогими городами для проживания в 2024 году были Берлин, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт и Кельн. К примеру, в Мюнхене арендовать однокомнатную квартиру можно от 1500 евро в пригороде и от 2 тыс. евро в центре.

Зима в самом разгаре, и любители лыжного отдыха активно планируют каникулы на горнолыжных курортах Польши. Однако в этом году горнолыжный отдых может обойтись недешево — цены на ски-пассы и проживание на курортах выросли. Местами очень существенно. Согласно анализу PanParagon, самым лучшим предложением для лыжников в 2025 году является горнолыжный курорт в Устрыках Долишних, на склоне Громадзинь. Цена двухдневного ски-пасса здесь составляет 210 злотых.

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