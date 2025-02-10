Бесплатные туристические места в Германии и Польше — Finance.ua

Бесплатные туристические места в Германии и Польше
Европа предлагает не только дорогостоящие туристические развлечения, но и богатый выбор дешевых и бесплатных возможностей для каждого, кто хочет насладиться местной атмосферой, культурой и архитектурой.
Finance.ua проанализировал европейские страны, в которых можно некоторые места посетить очень дешево или бесплатно.
Германия
Германия известна своими средневековыми городами, современными мегаполисами и богатой историей. Здесь соединяются современные технологии и давние традиции.
По состоянию на 2024 год в Германии находится более 1 млн украинских беженцев, что делает ее одной из стран с наибольшим количеством вынужденных переселенцев.
Музеи и культурные места:
- Бранденбургские ворота, Берлин. Известный символ объединения Германии. Вход бесплатный, что делает его идеальным для туристов и местных жителей.
- Музейный остров, Берлин. На острове находятся несколько музеев, но можно прогуляться по территории острова бесплатно. В каждое первое воскресенье месяца вход в некоторые музеи тоже бесплатный.
- Немецкий музей техники, Берлин. Некоторые экспонаты музея открыты для свободного осмотра, в том числе находящиеся на открытых площадках музея. Здесь можно увидеть старинные самолеты, локомотивы и другую технику.
- Дрезден, старый город. Прогулка по Старому городу Дрездена дарит незабываемые впечатления, поскольку можно осмотреть исторические здания, соборы и набережные Эльбы бесплатно.
- Дворец Шарлоттенбург, Берлин. Дворец можно осмотреть снаружи бесплатно, прогуляться по парку и насладиться природой. Вход во дворец и музеи внутри платный.
Театральные и музыкальные мероприятия:
- Летние концерты в Берлине и Мюнхене. В летние месяцы в парках организуются концерты классической музыки под открытым небом. Вход свободный.
- Фестивали уличных выступлений. Во многих городах, включая Гамбург и Франкфурт, можно увидеть выступления уличных артистов.
Кафе и аутентичная кухня:
- Баварские пивные сады. Дегустация местного пива и закусок за символическую плату (5−10 евро).
- Берлинские арткафе. В таких заведениях часто проводятся вечера чтений и выступления, вход на которые бесплатный при покупке напитка.
Природные маршруты и парки:
- Черный лес. Бесплатные маршруты для пеших прогулок, с возможностью осмотра водопадов и старинных деревень.
- Озера Баварии. Живописные места для купания и отдыха.
Польша
Польша — страна с интересной историей, богатой культурой и традициями. Она славится старинными замками, яркими рыночными площадями и радушием местных жителей.
Польша является одним из основных пунктов для украинских переселенцев, и на 2024 год здесь проживает около 1,5 млн украинских беженцев. Близость к Украине делает Польшу естественным местом эвакуации.
Музеи и достопримечательности:
- Музей Варшавского восстания. Каждое воскресенье вход бесплатный. Экспозиция позволяет погрузиться в историю борьбы польского народа.
- Замок Вавель в Кракове. Обзор некоторых частей комплекса доступен бесплатно. Полный вход стоит 30−40 злотых (примерно 270−360 грн. — Ред.).
- Во вторник есть прекрасная возможность бесплатно посетить Музей Марии Склодовской-Кюри, Музей карикатуры, Дом исторических встреч, Национальный музей техники и Музей Земли.
Театры и культурные события:
- Летние театральные представления во Вроцлаве. Проводятся под открытым небом на площадях города и являются бесплатными.
- Фестиваль света в Варшаве. Проводится каждый год и позволяет бесплатно насладиться световыми инсталляциями.
Гастрономия:
- Краковские рынки. Здесь можно найти локальные закуски, включая «обварзанки» (польские бейглы. — Ред.), которые стоят около 2 злотых (примерно 18 грн. — Ред.).
Туристические маршруты и уникальные места:
- Мазуры — край тысячи озер. Идеальны для бесплатных прогулок и водных активностей.
- Татры. Бесплатные тропы для хайкинга с видами на горные вершины.
О других европейских странах читайте в статье по ссылке:
Что в Европе можно посетить очень дешево или бесплатно 🧐
Напомним, аренда жилья в Германии в большинстве случаев посильна для украинцев. По данным сервиса Numbeo, стоимость однокомнатной квартиры в среднем составляет от 700 до 900 евро. Трехкомнатное жилье можно арендовать за 1300−1700 евро. Самыми дорогими городами для проживания в 2024 году были Берлин, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт и Кельн. К примеру, в Мюнхене арендовать однокомнатную квартиру можно от 1500 евро в пригороде и от 2 тыс. евро в центре.
Зима в самом разгаре, и любители лыжного отдыха активно планируют каникулы на горнолыжных курортах Польши. Однако в этом году горнолыжный отдых может обойтись недешево — цены на ски-пассы и проживание на курортах выросли. Местами очень существенно. Согласно анализу PanParagon, самым лучшим предложением для лыжников в 2025 году является горнолыжный курорт в Устрыках Долишних, на склоне Громадзинь. Цена двухдневного ски-пасса здесь составляет 210 злотых.
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