В Турции официально проживает более 31 тысячи граждан Украины — Finance.ua

В Турции официально проживает более 31 тысячи граждан Украины Сегодня 20:21 — Мир

В Турции официально проживает более 31 тысячи граждан Украины

В Турции по состоянию на начало 2025 года официально проживает 31 583 гражданина Украины.

Об этом рассказал Временный поверенный по делам Украины в Турции Алексей Чернышев в комментарии «Укринформу».

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По его словам, из этого числа украинцев 20 543 человека имеют краткосрочное разрешение, 6 469 человек зарегистрированы через воссоединение семьи, 4 571 — имеют другие виды разрешений (рабочие, студенческие и др.).

Больше всего украинских граждан проживает в следующих городах страны:

Стамбул;

Анталия;

Мерсин;

Элязыг;

Измир;

Анкара;

Эскишехир.

На сегодняшний день в Турции действуют семь почетных консулов ​​Украины — в Алании, Адане, Кутахье, Даламане, Бурсе, Чанаккале и Текирдаге. Координация работы осуществляется посольством в Анкаре, генконсульством в Стамбуле и консульством в Анталии.

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В настоящее время в Турции действует более 20 официально зарегистрированных украинских диаспорных организаций, позволяющих консолидировать украинцев за рубежом и действенно помогать нашему государству противодействовать российской агрессии.

Укрінформ По материалам:

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