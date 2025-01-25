Возвращение украинских беженцев на родину может повлиять на экономику Европы — Finance.ua

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Возвращение украинских беженцев на родину может повлиять на экономику Европы

Мир
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Возвращение украинских беженцев на родину может повлиять на экономику Европы
Возвращение украинских беженцев на родину может повлиять на экономику Европы
Страны Восточной Европы, уже испытывающие экономические последствия войны россии против Украины, могут столкнуться с новым витком инфляции после завершения боевых действий. Это связано с возможным оттоком украинских беженцев, которые могут покинуть рабочие места.
Об этом пишет Reuters.
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Более 4,3 миллионов украинцев, бежавших в Европейский Союз от войны в Украине, получили работу в европейских странах.

Вклад украинцев в экономический рост

Издание пишет, что украинцы, получившие законное право жить и работать в Европе, способствовали быстрому расширению производства и экспорта в регионе.

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По данным Евростата, из 4,3 миллиона человек 22% работают в Польше, а примерно 9% - в Чехии.
«Часть экономического успеха во многих странах связана с украинцами, которые переехали туда за последние два года», — сказал глава швейцарской банковской группы Bank J. Safra Sarasin Кристиан Петтер.
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По его словам, после так называемого оттока украинцев домой, в таких странах, как Польша, Словакия и Чехия, образуется «пробел на рынке труда» и это станет вызовом для стран.
Уровень безработицы в Польше находится на самом низком уровне за все время, подтолкнув рост зарплаты до пика в прошлом году в 10%.
Кроме того, правительство Чехии предупредило, что нехватка рабочей силы угрожает ее экономике, и эта тенденция отражена в других странах региона.
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Рост зарплат и инфляция затрудняют снижение процентных ставок центральными банками, а устойчивая инфляция и рост бакса США уже бросили вызов текущему циклу снижения ставок в Восточной Европе.

Справка Finance.ua:

  • Украина активизирует усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой. Причиной этого является нехватка рабочей силы;
  • из-за бюрократических ограничений украинские беженцы в Великобритании предстали перед угрозой потери работы и жилья. Причина в том, что их визы не могут быть продлены из-за новой программы UPE, которая заработает с февраля;
  • ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что на сегодняшний день около 7,5 миллиона украинцев находятся за границей.
По материалам:
Українська правда
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