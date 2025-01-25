Возвращение украинских беженцев на родину может повлиять на экономику Европы — Finance.ua

Возвращение украинских беженцев на родину может повлиять на экономику Европы Сегодня 16:07 — Мир

Возвращение украинских беженцев на родину может повлиять на экономику Европы

Страны Восточной Европы, уже испытывающие экономические последствия войны россии против Украины, могут столкнуться с новым витком инфляции после завершения боевых действий. Это связано с возможным оттоком украинских беженцев, которые могут покинуть рабочие места.

Об этом пишет Reuters.

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Более 4,3 миллионов украинцев, бежавших в Европейский Союз от войны в Украине, получили работу в европейских странах.

Вклад украинцев в экономический рост

Издание пишет, что украинцы, получившие законное право жить и работать в Европе, способствовали быстрому расширению производства и экспорта в регионе.

По данным Евростата, из 4,3 миллиона человек 22% работают в Польше, а примерно 9% - в Чехии.

«Часть экономического успеха во многих странах связана с украинцами, которые переехали туда за последние два года», — сказал глава швейцарской банковской группы Bank J. Safra Sarasin Кристиан Петтер.

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По его словам, после так называемого оттока украинцев домой, в таких странах, как Польша, Словакия и Чехия, образуется «пробел на рынке труда» и это станет вызовом для стран.

Уровень безработицы в Польше находится на самом низком уровне за все время, подтолкнув рост зарплаты до пика в прошлом году в 10%.

Кроме того, правительство Чехии предупредило, что нехватка рабочей силы угрожает ее экономике, и эта тенденция отражена в других странах региона.

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Рост зарплат и инфляция затрудняют снижение процентных ставок центральными банками, а устойчивая инфляция и рост бакса США уже бросили вызов текущему циклу снижения ставок в Восточной Европе.

Справка Finance.ua:

Украина активизирует усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой. Причиной этого является нехватка рабочей силы;

из-за бюрократических ограничений украинские беженцы в Великобритании предстали перед угрозой потери работы и жилья. Причина в том, что их визы не могут быть продлены из-за новой программы UPE, которая заработает с февраля;



ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что на сегодняшний день около 7,5 миллиона украинцев находятся за границей.

Українська правда По материалам:

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