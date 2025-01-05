Сколько украинских беженцев нашли убежище в Великобритании — Finance.ua

Сколько украинских беженцев нашли убежище в Великобритании
Более 300 тысяч украинцев, вынужденных покинуть родину из-за российского вторжения, получили убежище в Великобритании.
Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.
Правительство Великобритании подтвердило, что поддержка украинцев будет продолжаться, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается.
Новая программа для украинцев
С 4 февраля 2025 года Министерство внутренних дел страны открывает новую программу продления вида на жительство для владельцев украинских виз.
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Украинцы, отвечающие требованиям, смогут подать онлайн заявку на продление пребывания еще на 18 месяцев.
Новая схема будет предоставлять те же права, что и предыдущие программы, в том числе доступ к работе, социальным льготам, здравоохранению и образованию.
Напомним, программа Homes for Ukraine, позволяющая украинцам временно жить в Великобритании во время войны, продолжает действовать.
Район Элмбридж на юго-востоке Англии ввел поддержку для местных жителей, принимающих украинских беженцев.
Районный совет предлагает выплачивать владельцам или арендаторам жилья £600 в месяц.
Ранее министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила в парламенте проект бюджета на 2025 год. Королевство заложит в свой военный бюджет 3,8 миллиарда долларов на ежегодную поддержку Украины.
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