Сколько украинских беженцев нашли убежище в Великобритании — Finance.ua

Сколько украинских беженцев нашли убежище в Великобритании Сегодня 17:16 — Мир

Сколько украинских беженцев нашли убежище в Великобритании

Более 300 тысяч украинцев, вынужденных покинуть родину из-за российского вторжения, получили убежище в Великобритании.

Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Читайте также Жилье для беженцев из Украины в Германии в 2025 году: что нужно знать

Правительство Великобритании подтвердило, что поддержка украинцев будет продолжаться, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается.

Новая программа для украинцев

С 4 февраля 2025 года Министерство внутренних дел страны открывает новую программу продления вида на жительство для владельцев украинских виз.

Украинцы, отвечающие требованиям, смогут подать онлайн заявку на продление пребывания еще на 18 месяцев.

Новая схема будет предоставлять те же права, что и предыдущие программы, в том числе доступ к работе, социальным льготам, здравоохранению и образованию.

Читайте также Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти

Напомним, программа Homes for Ukraine, позволяющая украинцам временно жить в Великобритании во время войны, продолжает действовать.

Район Элмбридж на юго-востоке Англии ввел поддержку для местных жителей, принимающих украинских беженцев.

Районный совет предлагает выплачивать владельцам или арендаторам жилья £600 в месяц.

Ранее министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила в парламенте проект бюджета на 2025 год. Королевство заложит в свой военный бюджет 3,8 миллиарда долларов на ежегодную поддержку Украины.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.