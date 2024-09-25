Курорт в Испании ввел новые правила для туристов: за нарушение штрафуют до 750 евро — Finance.ua
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Курорт в Испании ввел новые правила для туристов: за нарушение штрафуют до 750 евро

Личные финансы
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Курорт в Испании ввел новые правила для туристов: за нарушение штрафуют до 750 евро
Курорт в Испании ввел новые правила для туристов: за нарушение штрафуют до 750 евро
Малага является одним из самых популярных летних направлений Испании, которое приняло около 14 миллионов посетителей в 2023 году.
Но чрезмерный туризм стал настолько разрушительным для жителей, что этим летом прошли протесты и кампании против туризма в городе Коста-дель-Соль, пишет Euronews.
Активисты говорят, что их родной город превратился в тематический парк для туристов и высказываются по поводу массы посетителей, которые приезжают в город для развлечений и ночной жизни и ведут себя невежливо.
В ответ местный совет Малаги обновил правила туризма и запустил плакатную кампанию, чтобы напомнить посетителям о должном и неприемлемом поведении.
Власти подчеркивают, что соблюдение этих правил улучшает жизнь жителей и означает, что туристы получат лучший опыт.
В Малаге действуют новейшие правила этикета для посетителей — они касаются многих вещей, от безопасности на улице до запрета на одежду. Рассказываем, какие правила будут действовать в Малаге.
  • Оденьтесь полностью
Власти напоминают посетителям всегда носить «верхнюю одежду» на улицах и в общественных местах.
После того как жители пожаловались на туристов, часто гуляющих по центру города в купальниках или без рубашек, в 2023 году был введен закон, запретивший эту практику.
Теперь запрещено появляться на публике без верха или в нижнем белье, а за нарушение штрафуют до 750 евро.
Курорт в Испании ввел новые правила для туристов: за нарушение штрафуют до 750 евро
  • Не выделяйтесь (касается шума)
Это правило касается поведения посетителей, которое может считаться разрушительным или неприемлемым в жилых районах. Совет предлагает туристам не кричать, не петь и не играть громко.
Посетителей просят соблюдать часы дня, когда жители отдыхают, а также быть внимательными к пожилым людям, больным, детям, студентам и основным работникам города.
Курорт в Испании ввел новые правила для туристов: за нарушение штрафуют до 750 евро
  • Тротуары — для пешеходов
Власти просят, чтобы все, кто пользуется велосипедами или скутерами, соблюдали «законно предназначенные для этого места», а не занимали место на тротуарах, предназначенных только для пешеходов.
Курорт в Испании ввел новые правила для туристов: за нарушение штрафуют до 750 евро
  • Соблюдайте чистоту в городе
Кампания в интернете и на биллбордах призывает посетителей использовать мусорные баки, контейнеры и другие услуги при утилизации мусора.
Также отмечается, что не следует сорить вокруг достопримечательностей, памятников, парков и скверов.
Курорт в Испании ввел новые правила для туристов: за нарушение штрафуют до 750 евро
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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