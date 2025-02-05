Европейская страна, которую туристы посещают, чтобы выспаться — Finance.ua

Европейская страна, которую туристы посещают, чтобы выспаться 05.02.2025, 00:28 — Мир

Европейская страна, которую туристы посещают, чтобы выспаться

Швеция стала прекрасной европейской страной, привлекающей туристов тем, что там можно спокойно выспаться. В частности, страна предлагает посетителям, страдающим недосыпанием, возможность расслабиться и восстановить силы, пишет Express

По информации VisitSweden, «уникальная природная среда» страны обеспечивает идеальные условия для «любого, кто стремится к восстановительному сну и цифровой детоксикации».

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Хорошо выспаться в этой стране можно благодаря природной тьме осенью и зимой, прохладе, чистому воздуху, а также тишине и спокойствию.

В частности, исследователь сна из Уппсальского университета в Швеции Кристиан Бенедикт объяснил научные преимущества страны как направления для туризма сна.

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«Большое количество доступной природы и обширных территорий мирной дикой природы в сочетании с темными ночами, прохладной температурой и культурным акцентом на релаксации делает Швецию идеальным местом для сна.

Исследования показали, что технологии и то, как они влияют на нашу жизнь, оказывают значительное влияние на наш сон, а проведение большего количества времени на природе связано с лучшим психическим здоровьем и меньшим количеством бессонных ночей", — отметил Бенедикт.

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УНІАН По материалам:

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