Европейская страна, которую туристы посещают, чтобы выспаться — Finance.ua

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Европейская страна, которую туристы посещают, чтобы выспаться

Мир
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Европейская страна, которую туристы посещают, чтобы выспаться
Европейская страна, которую туристы посещают, чтобы выспаться
Швеция стала прекрасной европейской страной, привлекающей туристов тем, что там можно спокойно выспаться. В частности, страна предлагает посетителям, страдающим недосыпанием, возможность расслабиться и восстановить силы, пишет Express.
По информации VisitSweden, «уникальная природная среда» страны обеспечивает идеальные условия для «любого, кто стремится к восстановительному сну и цифровой детоксикации».
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Хорошо выспаться в этой стране можно благодаря природной тьме осенью и зимой, прохладе, чистому воздуху, а также тишине и спокойствию.
В частности, исследователь сна из Уппсальского университета в Швеции Кристиан Бенедикт объяснил научные преимущества страны как направления для туризма сна.
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«Большое количество доступной природы и обширных территорий мирной дикой природы в сочетании с темными ночами, прохладной температурой и культурным акцентом на релаксации делает Швецию идеальным местом для сна.

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Исследования показали, что технологии и то, как они влияют на нашу жизнь, оказывают значительное влияние на наш сон, а проведение большего количества времени на природе связано с лучшим психическим здоровьем и меньшим количеством бессонных ночей", — отметил Бенедикт.
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По материалам:
УНІАН
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