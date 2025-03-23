Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для туристов до 30 дней — Finance.ua

Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для туристов до 30 дней
Таиланд намерен вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов — с 60 до 30 дней, что коснется и украинцев, которые могут находиться в стране без визы до двух месяцев.
Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление министра туризма и спорта Таиланда Соравонга Тьентхонга.
Почему сокращают срок безвизового пребывания
Такое решение власти этой популярной страны Юго-Восточной Азии приняли в рамках борьбы со злоупотреблениями со стороны путешественников, занимающихся там незаконным бизнесом.
В июле 2024 года Таиланд разрешил владельцам паспортов из 93 стран, включая Украину, въезжать с целью туризма на срок, не превышающий 60 дней.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
Однако вскоре Ассоциация тайских турагентов выразила обеспокоенность по поводу растущего количества иностранцев, нелегально работающих или ведущих бизнес в стране.
В то же время Ассоциация гостиниц Таиланда заявила, что длительный безвизовый период может являться частичной причиной увеличения количества кондоминиумов, незаконно сдающихся в аренду иностранным гостям.
В частности, незаконная деятельность была зафиксирована в таких популярных туристических точках, как Пхукет, Чиангмай, Паттайя, Хуахин, Самуи и Бангкок.
Поделиться новостью