Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для туристов до 30 дней — Finance.ua

Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для туристов до 30 дней Сегодня 22:12 — Мир

Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для туристов до 30 дней, Фото: freepik

Таиланд намерен вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов — с 60 до 30 дней, что коснется и украинцев, которые могут находиться в стране без визы до двух месяцев.

Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление министра туризма и спорта Таиланда Соравонга Тьентхонга.

Почему сокращают срок безвизового пребывания

Такое решение власти этой популярной страны Юго-Восточной Азии приняли в рамках борьбы со злоупотреблениями со стороны путешественников, занимающихся там незаконным бизнесом.

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В июле 2024 года Таиланд разрешил владельцам паспортов из 93 стран, включая Украину, въезжать с целью туризма на срок, не превышающий 60 дней.

Однако вскоре Ассоциация тайских турагентов выразила обеспокоенность по поводу растущего количества иностранцев, нелегально работающих или ведущих бизнес в стране.

В то же время Ассоциация гостиниц Таиланда заявила, что длительный безвизовый период может являться частичной причиной увеличения количества кондоминиумов, незаконно сдающихся в аренду иностранным гостям.

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В частности, незаконная деятельность была зафиксирована в таких популярных туристических точках, как Пхукет, Чиангмай, Паттайя, Хуахин, Самуи и Бангкок.

УНІАН По материалам:

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