Латвия планирует запретить туристические поездки в россию и беларусь — Finance.ua

Латвия планирует запретить туристические поездки в россию и беларусь Сегодня 22:14 — Мир

Латвия планирует запретить туристические поездки в россию и беларусь

Парламент Латвии начал рассматривать законопроект о запрете туристическим агентствам предоставлять услуги в россии и беларуси с целью предотвращения вербовки граждан страны как шпионов.

Об этом пишет LRT.

Причины введения запрета

Отмечается, что законодательный орган Латвии уже направил предложенные поправки в закон о туризме в профильный комитет.

Читайте также Названа сумма ущерба инфраструктуре Украины из-за российской агрессии

По словам инициаторов законопроекта, это имеет целью уменьшить риски нарушения прав человека и предотвратить вербовку спецслужбами.

Запрет будет касаться всех поставщиков туристических услуг, зарегистрированных в Латвии, и будет введен в рамках пакета санкций против россии и беларуси.

Депутат от партии «Новое единство», которая инициировала закон, Гатис Лиепиньш заявил, что поездки в россию и беларусь сейчас являются вопросом безопасности.

Читайте также Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против россии

«Мы не можем позволить продолжать организовывать поездки на отдых и отправлять автобусы с нашими гражданами в страны, которые открыто выражают желание оккупировать Латвию», — отметил он.

Он подчеркнул, что россия арестовала 30 граждан Латвии в 2024 году, а возможности латвийских учреждений в оказании помощи в таких случаях очень ограничены.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.