Латвия планирует запретить туристические поездки в россию и беларусь — Finance.ua

Латвия планирует запретить туристические поездки в россию и беларусь
Парламент Латвии начал рассматривать законопроект о запрете туристическим агентствам предоставлять услуги в россии и беларуси с целью предотвращения вербовки граждан страны как шпионов.
Об этом пишет LRT.
Причины введения запрета
Отмечается, что законодательный орган Латвии уже направил предложенные поправки в закон о туризме в профильный комитет.
По словам инициаторов законопроекта, это имеет целью уменьшить риски нарушения прав человека и предотвратить вербовку спецслужбами.
Запрет будет касаться всех поставщиков туристических услуг, зарегистрированных в Латвии, и будет введен в рамках пакета санкций против россии и беларуси.
Депутат от партии «Новое единство», которая инициировала закон, Гатис Лиепиньш заявил, что поездки в россию и беларусь сейчас являются вопросом безопасности.
«Мы не можем позволить продолжать организовывать поездки на отдых и отправлять автобусы с нашими гражданами в страны, которые открыто выражают желание оккупировать Латвию», — отметил он.
Он подчеркнул, что россия арестовала 30 граждан Латвии в 2024 году, а возможности латвийских учреждений в оказании помощи в таких случаях очень ограничены.
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