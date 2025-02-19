Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против россии

81
Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против россии
Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против россии
Послы Европейского Союза (ЕС) 19 февраля 2025 года согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.
Ожидается, что формальное одобрение 16-го пакета санкций состоится 24 февраля во время Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Об этом написал редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Джозвяк. Дата финального принятия совпадает с третьей годовщиной полномасштабного вторжения россии в Украину.
Читайте также
Санкции, которые станут частью нового пакета, направлены на дальнейшее ограничение возможностей России финансировать войну, в частности, путем дополнительных запретов в финансовом и промышленном секторах. Ожидается, что новые меры будут включать в себя расширенный список физических и юридических лиц, против которых будут введены ограничения.
Кроме того, могут быть введены новые запреты на экспорт товаров двойного назначения, используемых в военной сфере.
Соглашение уже прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«Новости о том, что будет 16-й пакет санкций против россии — это хорошо. Знаю, что ряд наших предложений учтены», — отметил он.
Читайте также
Ермак призвал уже готовить 17-й и выразил мнение, что «санкции являются одним из ключевых механизмов сдерживания российского желания убивать больше».
«Также необходимы дополнительные ресурсы ограничения российского ВПК и контроля над вооружениями рф», — сказал он.
Предыдущие 15 пакетов санкций уже нанесли значительный ущерб экономике россии, ограничив ее доступ к европейским технологиям и инвестициям. В то же время, санкции заставили многие международные компании прекратить сотрудничество с российскими предприятиями. 16-й пакет является очередным ответом на продолжающуюся военную агрессию и сигналом о том, что ЕС не намерен ослаблять давление на Кремль.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.