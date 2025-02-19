Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против россии — Finance.ua

Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против россии Сегодня 11:07

Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против россии

Послы Европейского Союза (ЕС) 19 февраля 2025 года согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.

Ожидается, что формальное одобрение 16-го пакета санкций состоится 24 февраля во время Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

третьей годовщиной полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом написал редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Джозвяк . Дата финального принятия совпадает сполномасштабного вторжения россии в Украину.

Читайте также Британия ужесточила санкции против россии

Санкции, которые станут частью нового пакета, направлены на дальнейшее ограничение возможностей России финансировать войну, в частности, путем дополнительных запретов в финансовом и промышленном секторах. Ожидается, что новые меры будут включать в себя расширенный список физических и юридических лиц, против которых будут введены ограничения.

Кроме того, могут быть введены новые запреты на экспорт товаров двойного назначения, используемых в военной сфере.

Соглашение уже прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Новости о том, что будет 16-й пакет санкций против россии — это хорошо. Знаю, что ряд наших предложений учтены», — отметил он.

Читайте также Финляндия завершит строительство забора на границе с рф на несколько месяцев раньше

Ермак призвал уже готовить 17-й и выразил мнение, что «санкции являются одним из ключевых механизмов сдерживания российского желания убивать больше».

«Также необходимы дополнительные ресурсы ограничения российского ВПК и контроля над вооружениями рф», — сказал он.

Предыдущие 15 пакетов санкций уже нанесли значительный ущерб экономике россии, ограничив ее доступ к европейским технологиям и инвестициям. В то же время, санкции заставили многие международные компании прекратить сотрудничество с российскими предприятиями. 16-й пакет является очередным ответом на продолжающуюся военную агрессию и сигналом о том, что ЕС не намерен ослаблять давление на Кремль.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.