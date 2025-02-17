Финляндия завершит строительство забора на границе с рф на несколько месяцев раньше — Finance.ua

Финляндия завершит строительство забора на границе с рф на несколько месяцев раньше Сегодня 12:33

Финская газета Maaseudun Tulevaisuus, ссылаясь на слова главы Пограничной службы Маркка Хассинена, сообщает, что строительство забора на восточной границе с россией завершат раньше запланированного.

Как отметил Хассинен, строительство 200-километрового забора на восточной границе завершается с опережением графика. По его словам, удалось ускорить завершение работ на несколько месяцев.

«Большая часть забора будет завершена в этом году, а некоторые участки — в середине следующего года», — рассказал он.

Ранее предполагалось, что строительство забора будет завершено до конца 2026 года. Большая его часть будет расположена на юго-восточной границе.

Забор на восточной границе будет на полметра выше, чем планировалось ранее, сетка будет более плотной, а высота ограждения — 3,5 м. Тестовые участки ограждения в Иматре и Салли были построены в 2023 году.

Економічна Правда По материалам:

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