Финляндия завершит строительство забора на границе с рф на несколько месяцев раньше — Finance.ua
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Финляндия завершит строительство забора на границе с рф на несколько месяцев раньше

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Финская газета Maaseudun Tulevaisuus, ссылаясь на слова главы Пограничной службы Маркка Хассинена, сообщает, что строительство забора на восточной границе с россией завершат раньше запланированного.
Как отметил Хассинен, строительство 200-километрового забора на восточной границе завершается с опережением графика. По его словам, удалось ускорить завершение работ на несколько месяцев.
«Большая часть забора будет завершена в этом году, а некоторые участки — в середине следующего года», — рассказал он.
Ранее предполагалось, что строительство забора будет завершено до конца 2026 года. Большая его часть будет расположена на юго-восточной границе.
Забор на восточной границе будет на полметра выше, чем планировалось ранее, сетка будет более плотной, а высота ограждения — 3,5 м. Тестовые участки ограждения в Иматре и Салли были построены в 2023 году.
По материалам:
Економічна Правда
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