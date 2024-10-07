Полезные советы при выборе туристической страховки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Полезные советы при выборе туристической страховки

Страхование
1
Полезные советы при выборе туристической страховки
Полезные советы при выборе туристической страховки
Стоимость туристического полиса зависит от возраста путешественника, наличия франшизы, условий договора и срока действия.
Размер франшизы, то есть суммы, которую страхователь должен покрыть самостоятельно в случае страхового случая, оговаривается индивидуально.
Электронный и бумажный форматы полиса обладают одинаковой юридической силой. Выбирая пакет услуг, обращайте внимание на специфику путешествия — например, если запланировано несколько перелетов, целесообразно застраховаться от потери багажа или задержки рейса.
Опытные путешественники оформляют полис на 2−3 дня дольше продолжительности пребывания. В случае задержки обратного рейса страховая компания выплатит компенсацию.
Обратите внимание, что в некоторых странах вам придется сначала оплатить медицинские услуги самостоятельно, а затем получить компенсацию от страховщика. Поэтому важно иметь резерв свободных денежных средств.
Читайте больше в нашей статье:

Почему туристическая страховка за границу — вопрос жизни и смерти?

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.