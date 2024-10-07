Полезные советы при выборе туристической страховки — Finance.ua

Полезные советы при выборе туристической страховки Сегодня 09:33 — Страхование

Полезные советы при выборе туристической страховки

Стоимость туристического полиса зависит от возраста путешественника, наличия франшизы, условий договора и срока действия.

Размер франшизы, то есть суммы, которую страхователь должен покрыть самостоятельно в случае страхового случая, оговаривается индивидуально.

Электронный и бумажный форматы полиса обладают одинаковой юридической силой. Выбирая пакет услуг, обращайте внимание на специфику путешествия — например, если запланировано несколько перелетов, целесообразно застраховаться от потери багажа или задержки рейса.

Опытные путешественники оформляют полис на 2−3 дня дольше продолжительности пребывания. В случае задержки обратного рейса страховая компания выплатит компенсацию.

Обратите внимание, что в некоторых странах вам придется сначала оплатить медицинские услуги самостоятельно, а затем получить компенсацию от страховщика. Поэтому важно иметь резерв свободных денежных средств.

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