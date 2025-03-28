Переоцененные туристические направления, не стоящие своей цены (фото) — Finance.ua

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Переоцененные туристические направления, не стоящие своей цены (фото)

Мир
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Переоцененные туристические направления, не стоящие своей цены (фото)
Переоцененные туристические направления, не стоящие своей цены (фото)
Путешествовать с ограниченным бюджетом не всегда легко, но это еще больше касается дорогостоящих направлений, которые туристы считают «не стоящими своей цены».
Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, путешественники назвали направления, в которых многие мечтают побывать хотя бы раз в своей жизни, но они могут быть разочарованы ценами, который предлагают эти райские уголки.

Монако

Одним из таких мест оказалось Монако, известное роскошью и потрясающими видами. Пользователи ответили, что цены там «дико завышены», а местное население недружественное. Также путешественники пожаловались на неприятный опыт во время прогулки по улицам Монако.

Мальдивы

Переоцененные туристические направления, не стоящие своей цены (фото)
Переоцененным направлением туристы назвали Мальдивы, известные своими прекрасными пляжами и атмосферой роскоши.
По словам пользователей, виллы и девственные пляжи действительно потрясают. Но насладиться подобным отдыхом можно и в странах Юго-Восточной Азии или даже в тихоокеанских островных государствах гораздо дешевле.

Дубай

Этот город тоже оказался в списке. Это популярное туристическое направление предлагает увлекательную культурную программу и уникальные впечатления для путешественников. Среди главных претензий к Дубаю была дороговизна. Путешественники заявили, что у них создалось впечатление, будто этот город кажется «пустым».
«Все кажется огромным, дорогим, пустым и бездушным», — посетовал один из пользователей Reddit.

Лас-Вегас

Переоцененные туристические направления, не стоящие своей цены (фото)
Еще один город, который тоже разочаровал туристов. Пользователи отметили, что город казино стал «слишком дорогим и многолюдным» по сравнению с прошлыми временами из-за курортных сборов, которые стали дополнительной статьей расходов.

Швейцария

Она была одним из направлений в Европе, на который больше всего жаловались. Туристы пишут, что эта страна «такая дорогая, что ею трудно наслаждаться», что даже заставило известный дорогой Париж выглядеть как «выгодная сделка».
Недовольный путешественник пишет, что «два пирожных и два капучино» стоят «35 долларов США/33 евро/27,60 фунтов».

Коста-Рика

Коста-Рика переводится как «Богатое побережье», и, по мнению некоторых путешественников, нужно быть очень богатым, чтобы насладиться этим.
«Туристы пишут: «[Это] просто невероятно дорого за посредственную еду, обслуживание и культуру».

Сейшельские острова

Переоцененные туристические направления, не стоящие своей цены (фото)
Еще один райский остров, Сейшельские острова, где «роскошные пляжи», но невероятно дорогие, как пишет The_Eightmonth.
Несмотря на то, что Сейшельские острова «однозначно прекрасны», «простое сиденье на пляжах не стоит этой цены».
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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