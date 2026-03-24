0 800 307 555
День финансов: зарплаты в оборонке, интервенции НБУ, налог на роскошь

Во вторник, 24 марта, стало известно, что на самом деле требует МВФ от Украины, а Правительство представило «План устойчивости инфраструктуры».
Требования МВФ от Украины
Заявления о том, что Международный валютный фонд заставляет Украину принимать непопулярные решения, в большинстве случаев манипулятивные. Значительная часть требований Фонда касается антикоррупционных изменений и реформ, выгодных самой Украине. Об этом заявил экономист Олег Гетьман.
Также первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко сообщил о достижении консенсуса о невозможности проведения выборов в Украине во время военного положения.
Интервенции НБУ достигли $1,3 млрд
На прошлой неделе Национальный банк Украины продал самый большой с начала года объем валюты, чтобы удержать курс гривны ниже уровня 44 грн за доллар.
Зарплата в оборонке
Оборонные предприятия Украины формируют значительную часть рынка труда и создают серьезную конкуренцию другим работодателям. Средняя зарплата в ОПК в феврале составила 40 000 грн, что почти на 43% выше средней на рынке.
Также военные смогут подать заявление на пособие через «Дію»: начался бета-тест услуги.
Более 400 млрд гривен кредитов
За время действия военного положения в Украине выдано 105 994 кредита на 400,8 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 75 994 кредита на 196,5 млрд грн).
Группа Nova планирует приобрести банк
Почтовая-логистическая группа Nova изучает возможность приобретения нескольких банков для усиления позиций финансовой компании NovaPay. Об этом сообщил совладелец группы Вячеслав Климов.
План устойчивости инфраструктуры Украины
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба представил план устойчивости инфраструктуры. Как он сообщил, уже разрабатывается сеть распределенного энергоснабжения с целевой мощностью 4 гигаватта, из которых 1,5 гигаватта планируют добавить в этом году. Это минимально необходимый уровень для устойчивой работы критической инфраструктуры.
На сколько подорожает пасхальная корзина
В этом году пасхальная корзина с традиционным набором продуктов на семью из четырех человек будет стоить около 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщили в ННЦ «Институт аграрной экономики». Подробно цены здесь.
Также стало известно, что доходы и условия жизни жителей Украины хотят обследовать. Для чего это — читайте далее.
Дефицит дизельного топлива
Никакого дефицита дизельного топлива на украинском рынке нет и не предвидится. Об этом сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. В марте объемы поставок проходят на уровне 2025 года, даже есть ожидания формирования определенного запаса на апрель.
Налог на роскошь
В январе-феврале 2026 года владельцы дорогих автомобилей уплатили 61,2 млн грн транспортного налога. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это на 16,5% больше и плюс 8,7 млн ​​грн. Кто среди лидеров — читайте здесь.
Также по теме
Также по теме
