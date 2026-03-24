0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Доходи та умови життя українців хочуть обстежити: для чого це

Доходи та умови життя українців хочуть обстежити: для чого це
Доходи та умови життя українців хочуть обстежити: для чого це
Держстат розпочинає обстеження доходів і умов життя (EU-SILC), яке триватиме з березня до червня поточного року.
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Мета обстеження

Отримати об’єктивну інформацію про умови життя, матеріальне становище родин, а також рівень бідності різних соціально-демографічних груп населення.
Обстеження EU-SILC базується на методології, затвердженій Євростатом, і є джерелом інформації для оцінки рівня життя населення та аналізу ситуації з бідністю в Україні та регіонах.

Для чого це

Як пише Держстат, отримані дані допоможуть державі ухвалювати виважені й обґрунтовані рішення щодо соціального захисту різних соціально-демографічних груп населення. Запобігати розвитку процесів бідності, які особливо загострилися в умовах стану війни, а міжнародним партнерам — щодо підтримки українців у відновленні країни.

Кого обстежуватимуть

До вибірки включено понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах України. Кожне домогосподарство, відібране для опитування, є унікальним, важливим для обстеження і не може бути замінене іншим.

Як це буде

До випадково відібраних домогосподарств завітає офіційний працівник органу державної статистики — фахівець з інтерв’ювання, який покаже службове посвідчення та документ, що підтверджує його особу.
Як кажуть в Держстаті, участь в опитуванні є добровільною, а конфіденційність відповідей — гарантованою. Отримані дані знеособлюються і не містять персональних ідентифікаторів. Жодних банківських реквізитів, паролів або сум на рахунках не запитують.
«Опитування населення проводяться в усіх країнах світу, адже без цих даних держава не може повноцінно розуміти, як живуть люди, і ухвалювати обґрунтовані рішення. Жодні адміністративні дані чи реєстри не дають повної картини — вони фіксують формальні показники, але не відповідають на питання, як живуть українські родини, з якими викликами стикаються та як оцінюють якість свого життя. Саме тому ми збираємо інформацію безпосередньо від людей.»
каже Арсен Макарчук, Голова Держстату

Результати не використовуються для перевірок чи оподаткування. Усі інтерв’юери діють відповідно до Закону України «Про офіційну статистику».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
