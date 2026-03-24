Військові зможуть подати заяву на допомогу через «Дію»: розпочався бета-тест послуги
Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством оборони запускають бета-тест нового сервісу на порталі «Дія». Він дозволить чинним військовослужбовцям подавати заяви на отримання одноразової грошової допомоги онлайн.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
Раніше доводилося робити все офлайн: збирати гору паперів і стояти в чергах, а потім ще чекати на відповідь. «Працюємо над онлайн-послугою, щоб усе було швидко, зручно і з повагою до Захисників і Захисниць», — сказано в повідомленні.
Умови участі в бета-тесті
До тестування запрошують військовослужбовців та їхні родини. Скористатися послугою можуть громадяни України, які:
- досягли 18 років;
- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- є чинними військовослужбовцями ЗСУ.
Для реєстрації на бета-тест необхідно вказати РНОКПП та електронну пошту.
«Якщо ви вже отримували одноразову грошову допомогу і ваша група інвалідності або відсоток працездатності не змінилися, повторна виплата буде недоступна», — наголосили в «Дії».
Подати заяву можна на порталі Дія.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в застосунку «Дія» розпочали бета-тестування нової послуги з цифровізації виконання судових рішень. Користувачі зможуть отримати виконавчий документ онлайн, подати заяву та відстежувати перебіг виконання рішення без відвідування суду. У межах бета-тесту користувачі зможуть:
- отримати виконавчий документ у застосунку;
- автоматично сформувати та подати заяву;
- відстежувати статус виконання рішення в режимі онлайн.
Поділитися новиною
