Військові зможуть подати заяву на допомогу через «Дію»: розпочався бета-тест послуги Сьогодні 10:36 — Особисті фінанси

Раніше доводилося робити все офлайн

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством оборони запускають бета-тест нового сервісу на порталі «Дія». Він дозволить чинним військовослужбовцям подавати заяви на отримання одноразової грошової допомоги онлайн.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

Раніше доводилося робити все офлайн: збирати гору паперів і стояти в чергах, а потім ще чекати на відповідь. «Працюємо над онлайн-послугою, щоб усе було швидко, зручно і з повагою до Захисників і Захисниць», — сказано в повідомленні.

Умови участі в бета-тесті

До тестування запрошують військовослужбовців та їхні родини. Скористатися послугою можуть громадяни України, які:

досягли 18 років;

мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

є чинними військовослужбовцями ЗСУ.

Для реєстрації на бета-тест необхідно вказати РНОКПП та електронну пошту.

«Якщо ви вже отримували одноразову грошову допомогу і ваша група інвалідності або відсоток працездатності не змінилися, повторна виплата буде недоступна», — наголосили в «Дії».

Подати заяву можна на порталі Дія

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в застосунку «Дія» розпочали бета-тестування нової послуги з цифровізації виконання судових рішень. Користувачі зможуть отримати виконавчий документ онлайн, подати заяву та відстежувати перебіг виконання рішення без відвідування суду. У межах бета-тесту користувачі зможуть:

отримати виконавчий документ у застосунку;

автоматично сформувати та подати заяву;

відстежувати статус виконання рішення в режимі онлайн.

