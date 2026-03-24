0 800 307 555
укр
План стійкості інфраструктури України вартістю понад 5,4 млрд євро: що передбачається

Казна та Політика
62
Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба представив «План стійкості інфраструктури».
Про це Олексій Кулеба повідомив під час виступу на конференції ЄС з питань готовності, передає кореспондентка Суспільного.
«Ці рішення не стосуються лише одного опалювального сезону. Вони спрямовані на створення нової децентралізованої гнучкої системи, яка функціонуватиме протягом десятиліть. З огляду на понад три тисячі об’єктів критичної інфраструктури, які потребують інженерного захисту, орієнтовна вартість захисту лише регіональної інфраструктури перевищує 1,7 мільярда євро», — наголосив Олексій Кулеба.

Чотири ключові напрями захисту інфраструктури

АІ інфографіка finance.ua
Вже розробляється мережа розподіленого енергопостачання з цільовою потужністю 4 гігавати, з яких 1,5 гігавата планують додати цього року. Це мінімально необхідний рівень для стабільної роботи критичної інфраструктури.
Водночас водопостачальні підприємства отримають резервну потужність щонайменше на 100%, що створить додатковий буфер для пікових навантажень та надзвичайних ситуацій.
У сфері теплопостачання планується додати понад 5 гігаватів потужності до наступного опалювального сезону. Загалом реалізація плану енергетичної стійкості потребує понад 5,4 мільярда євро інвестицій, які охоплюють захист, генерацію, водопостачання та опалення.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що треба діяти швидко, щоб захистити українську енергосистему та відбудувати зруйноване росією. Зараз необхідне фінансування в розмірі принаймні 5 мільярдів євро на забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на 90 мільярдів євро.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінЕнергетикаГроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems