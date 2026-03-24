План стійкості інфраструктури України вартістю понад 5,4 млрд євро: що передбачається
Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба представив «План стійкості інфраструктури».
Про це Олексій Кулеба повідомив під час виступу на конференції ЄС з питань готовності, передає кореспондентка Суспільного.
«Ці рішення не стосуються лише одного опалювального сезону. Вони спрямовані на створення нової децентралізованої гнучкої системи, яка функціонуватиме протягом десятиліть. З огляду на понад три тисячі об’єктів критичної інфраструктури, які потребують інженерного захисту, орієнтовна вартість захисту лише регіональної інфраструктури перевищує 1,7 мільярда євро», — наголосив Олексій Кулеба.
Чотири ключові напрями захисту інфраструктури
Вже розробляється мережа розподіленого енергопостачання з цільовою потужністю 4 гігавати, з яких 1,5 гігавата планують додати цього року. Це мінімально необхідний рівень для стабільної роботи критичної інфраструктури.
Водночас водопостачальні підприємства отримають резервну потужність щонайменше на 100%, що створить додатковий буфер для пікових навантажень та надзвичайних ситуацій.
У сфері теплопостачання планується додати понад 5 гігаватів потужності до наступного опалювального сезону. Загалом реалізація плану енергетичної стійкості потребує понад 5,4 мільярда євро інвестицій, які охоплюють захист, генерацію, водопостачання та опалення.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що треба діяти швидко, щоб захистити українську енергосистему та відбудувати зруйноване росією. Зараз необхідне фінансування в розмірі принаймні 5 мільярдів євро на забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на 90 мільярдів євро.
