План стійкості інфраструктури України вартістю понад 5,4 млрд євро: що передбачається Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба представив «План стійкості інфраструктури».

Про це Олексій Кулеба повідомив під час виступу на конференції ЄС з питань готовності, передає кореспондентка Суспільного

«Ці рішення не стосуються лише одного опалювального сезону. Вони спрямовані на створення нової децентралізованої гнучкої системи, яка функціонуватиме протягом десятиліть. З огляду на понад три тисячі об’єктів критичної інфраструктури, які потребують інженерного захисту, орієнтовна вартість захисту лише регіональної інфраструктури перевищує 1,7 мільярда євро», — наголосив Олексій Кулеба.

Чотири ключові напрями захисту інфраструктури

АІ інфографіка finance.ua<

Вже розробляється мережа розподіленого енергопостачання з цільовою потужністю 4 гігавати, з яких 1,5 гігавата планують додати цього року. Це мінімально необхідний рівень для стабільної роботи критичної інфраструктури.

Водночас водопостачальні підприємства отримають резервну потужність щонайменше на 100%, що створить додатковий буфер для пікових навантажень та надзвичайних ситуацій.

У сфері теплопостачання планується додати понад 5 гігаватів потужності до наступного опалювального сезону. Загалом реалізація плану енергетичної стійкості потребує понад 5,4 мільярда євро інвестицій, які охоплюють захист, генерацію, водопостачання та опалення.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв , що треба діяти швидко, щоб захистити українську енергосистему та відбудувати зруйноване росією. Зараз необхідне фінансування в розмірі принаймні 5 мільярдів євро на забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.