Скільки треба коштів на енергетику на наступну зиму

Треба діяти швидко, щоб захистити українську енергосистему та відбудувати зруйноване росією. Зараз необхідне фінансування в розмірі принаймні €5 мільярдів на забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на €90 мільярдів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Ми маємо діяти швидко, щоб захистити нашу енергосистему та відбудувати зруйноване росією. Час має значення. Цю роботу треба розпочати вже зараз. Тому фінансування потрібне вже зараз — принаймні 5 мільярдів на забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на 90 мільярдів», — сказав він у зверненні до учасників Європейської ради у четвер.
Зеленський зазначив, що не можна відкласти на невизначене «пізніше» відбудову домівок, збереження логістики та підтримку щоденного життя українців.
Крім того, за словами президента, європейські виробники також очікують, коли Україна розрахується за контрактами.
«Йдеться про ваші робочі місця та ваш технологічний розвиток. Тож цей пакет на 90 мільярдів справді працюватиме на користь Європи, адже в сучасній Європі ніхто не сам по собі — ми всі тісно пов’язані між собою. І якщо щось блокується для нас, це матиме наслідки для всіх — можливо, не завжди очевидні, але точно відчутні», — наголосив він.
