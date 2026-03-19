На Чорнобильській АЕС почали встановлювати сонячну електростанцію

На промисловому майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» розпочали роботи з монтажу сонячної електростанції потужністю 2 МВт.
Про це пише профільне видання ExPro.
Проєкт реалізується за результатами міжнародного тендеру, проведеного офісом Програми розвитку ООН в Україні (UNDP).
Переможцем тендеру стала українська компанія ТОВ «Солар Стальконструкція» (SOLARsk, м. Дніпро), яка виконуватиме роботи з доукомплектування та монтажу СЕС. Монтаж розпочався 16 березня.
Наразі на майданчику виконано підготовчі роботи: облаштовано територію, доставлено необхідне обладнання та інструменти, триває геодезична розбивка для визначення місць встановлення опорних металоконструкцій відповідно до проєкту.
Як зазначив генеральний директор ЧАЕС Сергій Тараканов, розвиток альтернативної генерації дозволить забезпечити критичні потреби станції в умовах можливих блекаутів або пошкодження мереж, зменшити залежність від зовнішнього електропостачання та гарантувати безперебійну роботу ключових систем. Крім того, проєкт сприятиме скороченню витрат на електроенергію.
