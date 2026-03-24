Україна веде переговори про імпорт газу з Мозамбіку
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори щодо постачання природного газу з Мозамбіку.
Про це глава держави повідомив за підсумками розмови з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.
Під час переговорів сторони обговорили можливості постачання газу в Україну, а також взаємодію у сфері протидії безпековим викликам.
За словами Зеленського, Україна зацікавлена у додаткових джерелах енергоресурсів. Водночас Мозамбік виявив інтерес до українського досвіду та технологій у сфері безпеки.
Інші напрями співпраці
Окрім енергетики, сторони обговорили потенційну співпрацю у сферах цифровізації та продовольчої безпеки.
«Домовились, що наші команди працюватимуть разом», — підсумував президент.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що війна з Іраном спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час, а для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися шість місяців або більше.
