Україна веде переговори про імпорт газу з Мозамбіку

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори щодо постачання природного газу з Мозамбіку.

Про це глава держави повідомив за підсумками розмови з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.

Під час переговорів сторони обговорили можливості постачання газу в Україну, а також взаємодію у сфері протидії безпековим викликам.

За словами Зеленського, Україна зацікавлена у додаткових джерелах енергоресурсів. Водночас Мозамбік виявив інтерес до українського досвіду та технологій у сфері безпеки.

Інші напрями співпраці

Окрім енергетики, сторони обговорили потенційну співпрацю у сферах цифровізації та продовольчої безпеки.

«Домовились, що наші команди працюватимуть разом», — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що війна з Іраном спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час, а для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися шість місяців або більше.

