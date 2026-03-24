0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Україна веде переговори про імпорт газу з Мозамбіку

Енергетика
47
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори щодо постачання природного газу з Мозамбіку.
Про це глава держави повідомив за підсумками розмови з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.
Під час переговорів сторони обговорили можливості постачання газу в Україну, а також взаємодію у сфері протидії безпековим викликам.
За словами Зеленського, Україна зацікавлена у додаткових джерелах енергоресурсів. Водночас Мозамбік виявив інтерес до українського досвіду та технологій у сфері безпеки.

Інші напрями співпраці

Окрім енергетики, сторони обговорили потенційну співпрацю у сферах цифровізації та продовольчої безпеки.
«Домовились, що наші команди працюватимуть разом», — підсумував президент.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що війна з Іраном спричинила найтяжчий енергетичний шок за весь час, а для повного відновлення потоків нафти й газу з Перської затоки може знадобитися шість місяців або більше.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗеленськийГаз
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems