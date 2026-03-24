0 800 307 555
Бізнес за час війни отримав понад 400 млрд гривень пільгових кредитів

Бізнес за час війни отримав понад 400 млрд гривень пільгових кредитів
Бізнес за час війни отримав понад 400 млрд гривень пільгових кредитів
За час дії воєнного стану в Україні видано 105 994 кредити на 400,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 75 994 кредити на 196,5 млрд грн).
Про це повідомляє Мінекономіки.
За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від банків 417 пільгових кредитів на загальну суму 3,2 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки — 73 кредити на 0,6 млрд гривень.
Бізнес за час війни отримав понад 400 млрд гривень пільгових кредитів
З початку 2026 року за Програмою «5−7-9%» підприємці отримали 6 306 кредитів на 30,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 3 707 кредитів на 11,2 млрд гривень.
Розвиток Державних програм «Доступні кредити 5−7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%», «Доступний факторинг» сприяє створенню робочих місць, економічній безбар’єрності та підтримці бізнесу під час війни. З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.
Бізнес за час війни отримав понад 400 млрд гривень пільгових кредитів
