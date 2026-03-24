Сьогодні 15:15

Бізнес за час війни отримав понад 400 млрд гривень пільгових кредитів

За час дії воєнного стану в Україні видано 105 994 кредити на 400,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 75 994 кредити на 196,5 млрд грн).

Про це повідомляє Мінекономіки.

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від банків 417 пільгових кредитів на загальну суму 3,2 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки — 73 кредити на 0,6 млрд гривень.

З початку 2026 року за Програмою «5−7-9%» підприємці отримали 6 306 кредитів на 30,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 3 707 кредитів на 11,2 млрд гривень.

Розвиток Державних програм «Доступні кредити 5−7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%», «Доступний факторинг» сприяє створенню робочих місць, економічній безбар’єрності та підтримці бізнесу під час війни. З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням

