До FinAwards 2026 залишилися лічені дні — як не пропустити церемонію нагородження

FinAwards — премія від фінансових порталів Finance.ua та «Мінфін», яка вже традиційно відзначає лідерів фінринку та їхні досягнення за рік. Цьогоріч церемонія нагородження пройде 27 березня у Києві, а доєднатися до неї зможуть всі охочі.

За звання кращих цьогоріч у семи категоріях та кількох десятках номінацій змагатимуться представники банків, МФО, страхових, фінтех та інвестиційних компаній, платіжних систем, а також блоги і канали про фінанси. Загалом для визначення переможців враховуються голоси користувачів та оцінки журі.

Етап голосування на сайті, під час якого користувачі могли підтримати своїх фаворитів та зробити свій внесок у формування трендів українського фінринку, завершено. Інтерес до голосування цьогоріч був рекордним — загалом зібрано понад 73 000 голосів. Цей показник досить високий та свідчить про зацікавленість користувачів у розвитку фінансових послуг.

Паралельно з голосуванням, кожного номінанта оцінило експертне журі, в складі якого є представники банкі, фінкомпаній, інвестпроєктів, а також профільні інфлюенсери. Так, наприклад, в журі цьогоріч є голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов, Голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов, голова правління а́банк Юрій Кандауров, головний редактор Finance.ua Петро Таранюк, засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні УкрІнвестКлуб Дмитро Карпіловський та інші.

Зараз FinAwards 2026 перебуває на етапі підрахунку голосів. Але вже в найближчу п’ятницю, 27 березня, відбудеться церемонія нагородження, на якій назвуть переможців!

Що слід знати про церемонію нагородження FinAwards і як долучитися?

Церемонія нагородження FinAwards — це одна із найголовніших подій року у фінансовому секторі України, на якій збираються топи ринку та лідери думок. Як номінанти премії, так і всі, хто дотичний до фінансової сфери.

Для учасників івенту — це не лише можливість на власні очі побачити, як формуються тренди фінринку, а й змога зустрітися з його активними гравцями, розширити коло знайомств та навіть отримати нові ідеї для співпраці. Всі гості та учасники зможуть поспілкуватися віч-на-віч у комфортній обстановці у зоні нетворкінгу.

Щоб стати частиною FinAwards 2026, достатньо придбати квитки на сайті премії . Встигніть долучитися, адже до заходу залишилося лише декілька днів!

Цьогоріч проведення премії FinAwards стало можливим за підтримки надійних партнерів:

генерального партнеру ПУМБ;

технологічному партнеру monobank;

золотого партнера «Авентус Україна»;

срібного партнера NovaPay та інших.

Moneyveo. Також дякуємо Renome Smart , яка вже 35 років є архітектором цифрової трансформації банківського ринку. До кола партнерів премії також приєдналися компанії Monto

Окрім насиченої програми, на гостей чекають приємні бонуси від наших друзів: за бадьорість та кавові паузи відповідає партнер Gemini , а за святковий настрій та неформальне спілкування попіклується партнер Jack Daniel’s. Дякуємо кожному за внесок у розвиток фінансового ринку!

До зустрічі на церемонії вже цієї п’ятниці. Останні квитки ще доступні за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.