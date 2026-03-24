До FinAwards 2026 залишилися лічені дні — як не пропустити церемонію нагородження
FinAwards — премія від фінансових порталів Finance.ua та «Мінфін», яка вже традиційно відзначає лідерів фінринку та їхні досягнення за рік. Цьогоріч церемонія нагородження пройде 27 березня у Києві, а доєднатися до неї зможуть всі охочі.
За звання кращих цьогоріч у семи категоріях та кількох десятках номінацій змагатимуться представники банків, МФО, страхових, фінтех та інвестиційних компаній, платіжних систем, а також блоги і канали про фінанси. Загалом для визначення переможців враховуються голоси користувачів та оцінки журі.
Етап голосування на сайті, під час якого користувачі могли підтримати своїх фаворитів та зробити свій внесок у формування трендів українського фінринку, завершено. Інтерес до голосування цьогоріч був рекордним — загалом зібрано понад 73 000 голосів. Цей показник досить високий та свідчить про зацікавленість користувачів у розвитку фінансових послуг.
Паралельно з голосуванням, кожного номінанта оцінило експертне журі, в складі якого є представники банкі, фінкомпаній, інвестпроєктів, а також профільні інфлюенсери. Так, наприклад, в журі цьогоріч є голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов, Голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов, голова правління а́банк Юрій Кандауров, головний редактор Finance.ua Петро Таранюк, засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні УкрІнвестКлуб Дмитро Карпіловський та інші.
Зараз FinAwards 2026 перебуває на етапі підрахунку голосів. Але вже в найближчу п’ятницю, 27 березня, відбудеться церемонія нагородження, на якій назвуть переможців!
Що слід знати про церемонію нагородження FinAwards і як долучитися?
Церемонія нагородження FinAwards — це одна із найголовніших подій року у фінансовому секторі України, на якій збираються топи ринку та лідери думок. Як номінанти премії, так і всі, хто дотичний до фінансової сфери.
Для учасників івенту — це не лише можливість на власні очі побачити, як формуються тренди фінринку, а й змога зустрітися з його активними гравцями, розширити коло знайомств та навіть отримати нові ідеї для співпраці. Всі гості та учасники зможуть поспілкуватися віч-на-віч у комфортній обстановці у зоні нетворкінгу.
Щоб стати частиною FinAwards 2026, достатньо придбати квитки на сайті премії. Встигніть долучитися, адже до заходу залишилося лише декілька днів!
Цьогоріч проведення премії FinAwards стало можливим за підтримки надійних партнерів:
- генерального партнеру ПУМБ;
- технологічному партнеру monobank;
- золотого партнера «Авентус Україна»;
- срібного партнера NovaPay та інших.
Також дякуємо Renome Smart, яка вже 35 років є архітектором цифрової трансформації банківського ринку. До кола партнерів премії також приєдналися компанії Monto і Moneyveo.
Окрім насиченої програми, на гостей чекають приємні бонуси від наших друзів: за бадьорість та кавові паузи відповідає партнер Gemini, а за святковий настрій та неформальне спілкування попіклується партнер Jack Daniel’s. Дякуємо кожному за внесок у розвиток фінансового ринку!
До зустрічі на церемонії вже цієї п’ятниці. Останні квитки ще доступні за посиланням.
Також за темою
Інтервенції НБУ сягнули $1,3 млрд: що відбувається з гривнею
Що насправді вимагає МВФ від України — пояснення економіста
Європа вводить жорсткі ліміти на заправку через Іран
Інвестиції в нерухомість без купівлі квартири
Підпільна «друкарня» доларів: до суду передали справу щодо одного з учасників групи