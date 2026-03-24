0 800 307 555
укр
Податок на розкіш: скільки українці сплатили за авто преміум-класу

Особисті фінанси
56
Податок на розкішні авто
Протягом січня — лютого 2026 року власники дорогих автівок сплатили 61,2 млн грн транспортного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 16,5% більше і плюс 8,7 млн грн.
Про це повідомляє Податкова служба.

Хто має платити

Податок сплачують власники легкових авто, вік яких не більше 5 років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг (у 2026 році — понад 3,2 млн грн).
Ставка податку фіксована — 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.

Хто серед лідерів

Як сплачують фізичні особи

Для громадян процедура максимально спрощена. Податкові органи самостійно обчислюють суму податку та надсилають податкове повідомлення-рішення.
Після отримання такого повідомлення фізична особа повинна сплатити податок протягом 60 днів. У разі прострочення передбачені штрафи та пеня.
Якщо власник авто вважає, що податок нараховано помилково (наприклад, авто було продане), він має право звернутися до податкової для проведення звірки даних.

Як сплачують юридичні особи

Компанії самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року і подають декларацію.
Основні правила:
  • декларація подається щороку до 20 лютого;
  • податок сплачується авансовими внесками поквартально;
  • відповідальність за правильність розрахунків несе підприємство.
Якщо протягом року компанія купує або продає автомобіль, податкові зобов’язання коригуються відповідно до періоду володіння.
Також ДПС нагадує, що несплата або несвоєчасна сплата транспортного податку тягне за собою фінансову відповідальність.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПодатки
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems