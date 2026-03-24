Чи буде дефіцит дизельного пального на українському ринку — думка експерта
Ніякого дефіциту дизельного пального на українському ринку немає і не передбачається.
Про це повідомив Директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
«З посиланням на Консалтингову групу А-95 несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилось до кінця березня. Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку,» — пише він.
Постачання
Протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року, навіть є очікування формування певного запасу на квітень.
Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано.
«Неправильне трактування матеріалу на enkorr, який став джерелом інформації начебто про дефіцит, повязаного з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома», — зазначає експерт.
Ще раз Сергій Куюн наголосив, що «ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше черг за дизелем по 85 грн».
Раніше він писав, що водії можуть побачити цінник в 90 грн за літр дизельного палива на стелах українських АЗС. Причина такого різкого стрибка — залежність Європи від імпорту з Близького Сходу. Вартість дизпалива на лондонській біржі ICE перевалила за 1300 доларів за тонну. Це впливає на собівартість дизеля на українському кордоні: близько 80 грн за літр, зазначив експерт.
Нагадаємо, з 20 березня українці зможуть отримувати кешбек за купівлю пального на автозаправках.
Клієнти банку, які користуються карткою «Національний кешбек» ПриватБанку та Mastercard, зможуть автоматично отримувати від 5% до 15% компенсації, що дозволить заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі пального. Розмір кешбеку на пальне становить 15% - за дизельне пальне, 10% - за бензин та 5% - за автогаз. Деталі тут.
Також за темою
У Молдові імпортують електроенергію з України — причини
Європа вводить жорсткі ліміти на заправку через Іран
400 млн барелів не вистачає: МЕА готується до вивільнення нових нафтових резервів
Світовий експорт СПГ впав до мінімуму за пів року через конфлікт на Близькому Сході
У Мінфіні США порахували, скільки росія заробить через послаблення санкцій