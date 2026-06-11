Все ли решения «о критичности» утратят силу 1 сентября Сегодня 07:05

Предприниматель и документы о "критичности"

Часть решений об определении предприятий как «критически важных» не утратит силу с 1 сентября. В то же время, для отдельных категорий предприятий установлены разные сроки действия таких решений.

Об этом Об этом говорится в объяснении адвоката Дарьи Тарасенко.

Какие «критичности» не утратят силу

Как отмечает эксперт, постановление КМУ различает две ключевые категории:

критически важные предприятия для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и других военных формирований,

критически важные учреждения для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

По словам адвоката, решения по первой категории — предприятиям, обеспечивающим потребности ВСУ, — не утратят силу с 1 сентября. Они продолжают действовать в пределах действующего регулирования.

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В то же время, как объясняет Тарасенко, для критически важных учреждений, обеспечивающих функционирование экономики и жизнедеятельность населения, предусмотрен другой подход.

Такие решения утратят силу не позднее 1 сентября 2026 года, хотя в отдельных случаях это может произойти раньше.

Какие категории важно не путать

Адвокат отмечает, что важно различать различные виды «критичности», предусмотренные постановлением КМУ № 76.

В первую группу входят критически важные для нужд ВСУ — п. 9−17 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований.

Ко второй относятся критические важные в сфере оборонно-промышленного комплекса, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности — п. 2−8 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важно особый период, утвержденный Постановлением КМУ 76 и Приказом Минобороны от 28.10.2025 № 722.

Как подытоживает Тарасенко, ключевое — правильно идентифицировать категорию предприятия, ведь именно от этого зависит срок действия решения о «критичности».

Ранее мы сообщали, что Кабмин опубликовал изменения в порядок бронирования военнообязанных работников и обязал пересмотреть статус всех критически важных предприятий. По ссылке мы рассказывали, что нужно сделать предприятиям.

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