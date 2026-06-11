Все ли решения «о критичности» утратят силу 1 сентября

В то же время, как объясняет Тарасенко, для критически важных учреждений, обеспечивающих функционирование экономики и жизнедеятельность населения, предусмотрен другой подход.
Такие решения утратят силу не позднее 1 сентября 2026 года, хотя в отдельных случаях это может произойти раньше.
Какие категории важно не путать
Адвокат отмечает, что важно различать различные виды «критичности», предусмотренные постановлением КМУ № 76.
В первую группу входят критически важные для нужд ВСУ — п. 9−17 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований.
Ко второй относятся критические важные в сфере оборонно-промышленного комплекса, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности — п. 2−8 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важно особый период, утвержденный Постановлением КМУ 76 и Приказом Минобороны от 28.10.2025 № 722.
Как подытоживает Тарасенко, ключевое — правильно идентифицировать категорию предприятия, ведь именно от этого зависит срок действия решения о «критичности».
Ранее мы сообщали, что Кабмин опубликовал изменения в порядок бронирования военнообязанных работников и обязал пересмотреть статус всех критически важных предприятий. По ссылке мы рассказывали, что нужно сделать предприятиям.