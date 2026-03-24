На скільки цього року подорожчає великодній кошик — експерти

Ціна кошика до Великодня
Цього року великодній кошик із традиційним набором продуктів на сім’ю з чотирьох осіб коштуватиме близько 1903,19 грн, що на 14,4% дорожче, ніж торік.
Про це повідомили науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки».
Вартість основної складової великоднього кошика — паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) — складе 266,89 грн/кг, що на 14,6% перевищує вартість минулорічної паски.
«За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2026 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1903,19 грн, тобто на 14,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1663,26 грн», — йдеться у повідомленні.
Таке здорожчання науковці пояснюють суттєвим зростанням цін.
АІ інфографіка finance.ua

Що подешевшало

Єдиним що здешевшало порівняно з минулим роком, є цукор (-18%).

Найдорожчі складові

М’ясні продукти. За домашню ковбасу (0,5 кг) доведеться заплатити 287,5 грн (550−600 грн/кг), за буженину (0,5 кг) — 353 грн (687−725 грн/кг).
Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року — 0,5 кг коштуватиме до 123 грн з розрахунку 220−270 грн/кг.
Нагадаємо, для порівняння, в 2022 році великодній кошик коштував 972 грн, на 192 грн (або на 24,6%) дорожче, ніж в 2021 році, тоді такий же набір продуктів коштував 780 грн.
Водночас в 2024 році українці витрачали 1422 грн в Україні та 1326 грн у Польщі, щоб зібрати великодній кошик для родини з чотирьох осіб. Тоді дослiдники порахували вартість кошика з розрахунку 0,5 кг за кожний продукт.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
