На скільки цього року подорожчає великодній кошик — експерти Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Ціна кошика до Великодня

Цього року великодній кошик із традиційним набором продуктів на сім’ю з чотирьох осіб коштуватиме близько 1903,19 грн, що на 14,4% дорожче, ніж торік.

Вартість основної складової великоднього кошика — паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) — складе 266,89 грн/кг, що на 14,6% перевищує вартість минулорічної паски.

«За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2026 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1903,19 грн, тобто на 14,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1663,26 грн», — йдеться у повідомленні.

Таке здорожчання науковці пояснюють суттєвим зростанням цін.

АІ інфографіка finance.ua<

Що подешевшало

Єдиним що здешевшало порівняно з минулим роком, є цукор (-18%).

Найдорожчі складові

М’ясні продукти. За домашню ковбасу (0,5 кг) доведеться заплатити 287,5 грн (550−600 грн/кг), за буженину (0,5 кг) — 353 грн (687−725 грн/кг).

Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року — 0,5 кг коштуватиме до 123 грн з розрахунку 220−270 грн/кг.

972 грн, на 192 грн (або на 24,6%) дорожче, ніж в 2021 році, тоді такий же набір продуктів коштував 780 грн.

1422 грн в Україні та 1326 грн у Польщі, щоб зібрати великодній кошик для родини з чотирьох осіб. Тоді дослiдники порахували вартість кошика з розрахунку 0,5 кг за кожний продукт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.