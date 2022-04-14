Великодній кошик в Україні у 2022 році подорожчає на чверть (інфографіка) — Finance.ua

Великодній кошик в Україні у 2022 році подорожчає на чверть (інфографіка)

Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Великодній кошик в Україні у 2022 році подорожчає на чверть (інфографіка)

Цього року Україна вперше в своїй новітній історії відзначатиме одне з найбільших християнських свят — Великдень — в умовах воєнного стану. При цьому великодній кошик у 2022 році обійдеться майже на чверть дорожче, ніж минулого року.

Про це свідчать розрахунки Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4 осіб близько 972 грн, тобто на 192 грн (або на 24,6%) дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 780 грн.

Зазначимо, що розрахунок вартості великоднього кошика в 2022 році зроблений Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 7 квітня 2022 року.

Ціни на продукти та страви

Вартість основної складової великоднього кошика — паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) — складе близько 134 грн за 1 кг, що на 11,7% більше вартості паски 2021 року.

Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: борошно — на 58,8%, молоко — на 50,4% і масло вершкове — на 24,5%. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

На відміну від попередніх років із переліку складових святкового кошику лише ціна на яйця залишилася на рівні початку квітня минулого року (36 грн за десяток), тоді як ціни на решту продуктів зросли на 11,7-58,0%.

Найдорожчими складовими традиційно залишаються м’ясні продукти:

домашня ковбаса (0,5 кг) — 160 грн (300-340 грн за 1 кг);

буженина (0,5 кг) — 168 грн (320-350 грн за 1 кг;

подорожчало і сало (0,5 кг) — до 79 грн з розрахунку 150-160 грн за 1 кг.

Порівняно з 2021 роком вартість буженини збільшилася на 24,4 %, домашньої ковбаси — на 23,1%, а сала — на 58%.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити:

за вершкове масло (0,5 кг) — 140 грн (52,85-59,55 грн за пачку 200 г);

твердий сир (0,5 кг) — 150 грн (309-332 грн за 1 кг);

м’який сир (0,5 кг), який обійдеться приблизно у 90 грн (50,9-57,10 грн за пачку 300 г).

Ціна хріну (250 г) складе 14 грн, тобто на рівні минулого року (10-18 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, — його вартість зросте до 1210 грн. Це на 247 грн або на 25,6% більше вартості кошику такого ж складу у 2021 році.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів, пояснив науковець. Порівняно з 2021 роком ціна на овочі зросла в 1,9-2,1 разу:

томати тепличні (0,5 кг) — до 48 грн (84-115 грн за 1 кг);

огірки (0,5 кг) — до 60 грн (80-148 грн за 1 кг).

Середня ціна на яблука лишилася на рівні минулого року — 10 грн за 0,5 кг (14-25 грн за 1 кг).

За пляшку церковного вина «Кагор», в середньому, доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Чому зросли ціни?

Цьогорічне, досить суттєве зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, дефіциту та здорожчанням пального, перебоями та ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть і найближчих планах, пояснив директор Інституту, академік Юрій Лупенко.

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Особливо це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. Тож більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів — хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші — за рахунок відмови від дорожчої його частини (домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру) або використання більш дешевої продукції, а дехто — обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення.

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