В Україні підприємці незаконно підняли ціни на продукти (перелік) — Finance.ua
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В Україні підприємці незаконно підняли ціни на продукти (перелік)

Вчора 16:46Казна та Політика
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Під час воєнного стану держава контролює те, як підприємці дотримуються законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні державних регульованих цін на певні товари.
Деякі підприємці попри заборону все ж підвищували ціни на вироби, що мають соціальну значущість.
Протягом місяця ціни зростали на продукти харчування, товари першої необхідності та пальне. Були й інші порушення. Про це повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби.
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У Держпродспоживслужбі зазначають, що з 23 лютого до 4 квітня проводилися цінові спостереження. Зокрема, на основі повідомлень від споживачів про зростання цін на харчові продукти, товари першої необхідності, пальне, продаж алкоголю, відсутність розрахунку за безготівку та інших порушень підприємців.
Після цінових спостережень служба зробила такий висновок, що ціни на майже всі продовольчі товари з кінця лютого до початку квітня суттєво підвищились. Зокрема, є такі дані:
  • на хліб пшеничний ціна зросла на 28,5%;
  • хліб житньо-пшеничний — 12,5%;
  • крупу гречану — 25,5%;
  • макаронні вироби — 24,5%;
  • олію соняшникову — 11,9%;
  • цибулю ріпчасту — 27,2%.
У службі зазначили, що підприємців змушували повертати економічно обґрунтовані ціни, а також під час цих перевірок усували інші порушення.

Довідка Finance.ua:

  • Деяких українців безкоштовно забезпечуватимуть продуктами від держави. Йдеться про продовольство тривалого зберігання — в основному крупи та консерви. Скористатися допомогою зможуть мешканці регіонів, де ведуться активні бойові дії.
  • В ухвалі прописаний перелік товарів. Але він не є остаточним — при видачі продуктових наборів допустиме відхилення на 20% (у плюс або мінус). Обсяг вказаний на одну особу на місяць.
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За матеріалами: Сьогодні
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