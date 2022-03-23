Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати — Finance.ua

Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати

Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати

Деяких українців безкоштовно забезпечуватимуть продуктами від держави. Йдеться про продовольство тривалого зберігання — в основному крупи та консерви. Скористатися допомогою зможуть мешканці регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 328 від 20 березня. Текст документа 22 березня опубліковано на сайті уряду.

В ухвалі прописаний перелік товарів. Але він не є остаточним — при видачі продуктових наборів допустиме відхилення на 20% (у плюс або мінус). Обсяг вказаний на одну особу на місяць:

зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна — 12,14 кг;

крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи — 2 кг;

макаронні вироби — 1 кг;

олія соняшникова — 1 кг;

м’ясні, рибні, бобові консерви — 2,5 кг;

цукор — 1 кг;

молоко або його замінник (згущене молоко, сухе молоко у перерахунку на еквівалент незбираного молока) — 5 кг;

хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) — 1 кг;

чай, кава — 200 г.

Продукти видаватимуться в адміністративно-територіальних одиницях, на території яких надається допомога в межах програми єПідтримка. Це:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Луганська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область;

м. Київ.

Також уряд закупить 10 млн пакетів пластикових із ручками місткістю до 12 кг. І ще 3 млн пакетів місткістю до 3 кг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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