Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати — Finance.ua
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Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати

Вчора 09:01Особисті фінанси
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Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отриматиУкраїнцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати
Деяких українців безкоштовно забезпечуватимуть продуктами від держави. Йдеться про продовольство тривалого зберігання — в основному крупи та консерви. Скористатися допомогою зможуть мешканці регіонів, де ведуться активні бойові дії.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 328 від 20 березня. Текст документа 22 березня опубліковано на сайті уряду.
В ухвалі прописаний перелік товарів. Але він не є остаточним — при видачі продуктових наборів допустиме відхилення на 20% (у плюс або мінус). Обсяг вказаний на одну особу на місяць:
  • зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна — 12,14 кг;
  • крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи — 2 кг;
  • макаронні вироби — 1 кг;
  • олія соняшникова — 1 кг;
  • м’ясні, рибні, бобові консерви — 2,5 кг;
  • цукор — 1 кг;
  • молоко або його замінник (згущене молоко, сухе молоко у перерахунку на еквівалент незбираного молока) — 5 кг;
  • хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) — 1 кг;
  • чай, кава — 200 г.

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Продукти видаватимуться в адміністративно-територіальних одиницях, на території яких надається допомога в межах програми єПідтримка. Це:
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область;
  • м. Київ.
Також уряд закупить 10 млн пакетів пластикових із ручками місткістю до 12 кг. І ще 3 млн пакетів місткістю до 3 кг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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