Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати — Finance.ua

Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати
Деяких українців безкоштовно забезпечуватимуть продуктами від держави. Йдеться про продовольство тривалого зберігання — в основному крупи та консерви. Скористатися допомогою зможуть мешканці регіонів, де ведуться активні бойові дії.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 328 від 20 березня. Текст документа 22 березня опубліковано на сайті уряду.
В ухвалі прописаний перелік товарів. Але він не є остаточним — при видачі продуктових наборів допустиме відхилення на 20% (у плюс або мінус). Обсяг вказаний на одну особу на місяць:
зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна — 12,14 кг;
крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи — 2 кг;
макаронні вироби — 1 кг;
олія соняшникова — 1 кг;
м’ясні, рибні, бобові консерви — 2,5 кг;
цукор — 1 кг;
молоко або його замінник (згущене молоко, сухе молоко у перерахунку на еквівалент незбираного молока) — 5 кг;
хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) — 1 кг;