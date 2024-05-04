Скільки коштує Великодній кошик в Україні та Польщі (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує Великодній кошик в Україні та Польщі (інфографіка) Сьогодні 08:25 — Особисті фінанси

Скільки коштує Великодній кошик в Україні та Польщі (інфографіка), Фото: УП

Цього року доведеться витратити 1422 грн в Україні та 1326 грн у Польщі, щоб зібрати великодній кошик для родини з чотирьох осіб.

Такі дані оприлюднив Інституту аграрної економіки та аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Дослiдники порахували вартість кошика з розрахунку 0,5 кг за кожний продукт.

Зазначається, що сусідню Польщу для аналізу обрали через те, що наразі там знаходиться найбільше українців, які також готуються до Великодня.

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Відтак, вартість домашньої паски за традиційним рецептом складе 179,8 грн за 1 кг в Україні та 185 грн у Польщі.

Найдорожчими складовими є м’ясні страви. Домашня ковбаса Україні коштує 200 грн та 244 грн у Польщі.

Буженина 265 грн в Україні та 195 грн у Польщі. Вартість сала в Україні значно менша — 110 грн, у той час як у Польщі - 200 грн.

В Україні серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир — щонайменше 265 грн за пів кілограма, у той час як у Польщі ціна складе 117 грн.

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За вершкове масло у нас віддадуть 194,75 грн, у Польщі — 185 грн. Значно дорожчий в Україні м’який сир — 107,5 грн у той час як за ту саму вагу у Польщі заплатять 68 грн.

За банку хріну (250 г) в Україні заплатять 27 грн та 39 грн у Польщі. За 150 г солі відповідно по 3 та 5 грн.

З аналізу видно, що різниця у вартості цін на продукти мінімальна, однак в агенції звертають увагу на рівень доходів в обох країнах.

Якщо у Польщі середня місячна зарплата складає 59 332 тис. грн (6061 злотих з урахуванням податків) то в Україні 17 442 грн.

За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, розгляд цін на продукти, без урахування рівня доходів, може призвести до неповного розуміння економічної ситуації в обох країнах.

«Ми спостерігаємо мінімальну різницю у вартості продуктів в Україні та Польщі, однак важливо враховувати рівень доходів у кожній країні. За умови, що середня місячна зарплата в Україні майже втричі менше, ніж у Польщі, зрозуміло що українці витрачають значно більший відсоток свого доходу на продукти порівняно з жителями Польщі», — зазначив Кіріченко.

Він резюмує, що все ще існує тенденція, коли громадяни України приїжджають у Польщу на роботу і повертаються на батьківщину витрачати зароблене.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України.

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