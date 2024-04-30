Захисту українців у Польщі: чи врахують ситуацію з військовозобов'язаними — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Захисту українців у Польщі: чи врахують ситуацію з військовозобов'язаними

Особисті фінанси
36
У новій редакції закону про допомогу громадянам України польський уряд планує врегулювати питання, що стосуються формальностей, пов’язаних із перебуванням чоловіків призовного віку.
Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський, повідомляє yavp.pl.
Тимчасовий захист у Польщі для українських громадян діє до 30 червня 2024 року. Із 1 липня правила перебування українців хочуть змінити. Нову редакцію закону уряд готується представити на засіданні у вівторок.
Міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчіна Кервінського під час ефіру на телеканалі TVN24 запитали про ситуацію з обмеженням послуг в українських консульствах для чоловіків призовного віку, бо для багатьох це може означати проблеми з документами.
«За кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де будуть врегульовані усі ці питання», — відповів минулого тижня голова відомства.
Рішення щодо поточної ситуації розробляє заступник міністра Мацей Дущик.
Також голова польського МВС зазначив, що Польща не розкриває дані про біженців, які перебувають у Польщі, в тому числі не передає їх українській стороні.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.