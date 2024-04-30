Захисту українців у Польщі: чи врахують ситуацію з військовозобов'язаними — Finance.ua

Захисту українців у Польщі: чи врахують ситуацію з військовозобов'язаними Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

У новій редакції закону про допомогу громадянам України польський уряд планує врегулювати питання, що стосуються формальностей, пов’язаних із перебуванням чоловіків призовного віку.

Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський, повідомляє yavp.pl

Тимчасовий захист у Польщі для українських громадян діє до 30 червня 2024 року. Із 1 липня правила перебування українців хочуть змінити. Нову редакцію закону уряд готується представити на засіданні у вівторок.

Міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчіна Кервінського під час ефіру на телеканалі TVN24 запитали про ситуацію з обмеженням послуг в українських консульствах для чоловіків призовного віку, бо для багатьох це може означати проблеми з документами.

«За кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де будуть врегульовані усі ці питання», — відповів минулого тижня голова відомства.

Рішення щодо поточної ситуації розробляє заступник міністра Мацей Дущик.

Також голова польського МВС зазначив, що Польща не розкриває дані про біженців, які перебувають у Польщі, в тому числі не передає їх українській стороні.

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