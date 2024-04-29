Нова пошта показала графік роботи на Великдень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нова пошта показала графік роботи на Великдень

Фондовий ринок
56
Нова пошта показала графік роботи на Великдень
Нова пошта показала графік роботи на Великдень
У зв’язку зі святом Великодня графік роботи Нової пошти змінився. Про це повідомила компанія.
Так, у суботу, 4 травня — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;
У неділю, 5 травня — вихідний.
Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть.
У понеділок, 6 травня компанія працюватиме за звичайним графіком.
Знайти найближче до вас відділення, яке працює, та дізнатися графік його роботи можна за цим посиланням.
Нагадаємо, «Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу. «Нова пошта» зменшила тариф на 5% на доставку по всій країні для будь-якого бізнесу, який вирішив скористатися послугами складської логістики від компанії.

Довідка Finance.ua:

  • Група компаній «Нова пошта», куди разом з іншими компаніями входить і сама «Нова пошта», змінює назву на NOVA на для того, щоб підкреслити — за 20 років на ринку України вона стала «вже набагато більше, аніж пошта». Нова пошта як логістичний оператор залишається Новою поштою. Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде.
  • «Нова пошта» до кінця 2024 року планує відкрити відділення у 18 країнах.
  • «Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали. Оператор доставки «Нова пошта» встановила в відділеннях перші 500 POS-терміналів власної платіжної системи NovaPay.
«Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу. «Нова пошта» зменшила тариф на 5% на доставку по всій країні для будь-якого бізнесу, який вирішив скористатися послугами складської логістики від компанії.

Нова пошта, історія успіху

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.