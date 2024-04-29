Нова пошта показала графік роботи на Великдень — Finance.ua

Нова пошта показала графік роботи на Великдень Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Нова пошта показала графік роботи на Великдень

У зв’язку зі святом Великодня графік роботи Нової пошти змінився. Про це повідомила компанія.

Так, у суботу, 4 травня — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;

У неділю, 5 травня — вихідний.

Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть.

У понеділок, 6 травня компанія працюватиме за звичайним графіком.

Знайти найближче до вас відділення, яке працює, та дізнатися графік його роботи можна за цим посиланням

Нагадаємо, «Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу. «Нова пошта» зменшила тариф на 5% на доставку по всій країні для будь-якого бізнесу, який вирішив скористатися послугами складської логістики від компанії.

Довідка Finance.ua:

Група компаній «Нова пошта», куди разом з іншими компаніями входить і сама «Нова пошта», змінює назву на NOVA на для того, щоб підкреслити — за 20 років на ринку України вона стала «вже набагато більше, аніж пошта». Нова пошта як логістичний оператор залишається Новою поштою. Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде.

«Нова пошта» до кінця 2024 року планує відкрити відділення у 18 країнах.

«Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали. Оператор доставки «Нова пошта» встановила в відділеннях перші 500 POS-терміналів власної платіжної системи NovaPay.

«Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу. «Нова пошта» зменшила тариф на 5% на доставку по всій країні для будь-якого бізнесу, який вирішив скористатися послугами складської логістики від компанії.

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