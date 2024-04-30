Як працюватимуть банки на Великдень — Finance.ua

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Як працюватимуть банки на Великдень

Особисті фінанси
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Як працюватимуть банки на Великдень
Як працюватимуть банки на Великдень
Банки працюватимуть у звичайному режимі 1, 6 та 8 травня.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Цього року на початку травня в Україні кілька святкових та пам’ятних днів:
  • 1 травня (середа) — День праці;
  • 5 травня (неділя) — Великдень;
  • 8 травня (середа) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.

Як працюватимуть СЕП та банки в ці дні

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.
У період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
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Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.
Нагадаємо, Нова пошта повідомила, що у зв’язку зі святом Великодня графік роботи компанії змінився. Так, у суботу, 4 травня — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи. У неділю, 5 травня — вихідний, відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть. У понеділок, 6 травня, компанія працюватиме за звичайним графіком.

Довідка Finance.ua:

  • миттєві платежі Національного банку мають стати альтернативною картковим, проте не запустяться раніше першого кварталу 2025 року;
  • миттєві платежі мають проводитися 24 години на добу без участі платіжних систем — платіж буде проходити між банками напряму, із залученням Системи електронних платежів Національного банку;
  • та станом на зараз миттєві платежі Національного банку перебувають лише в стадії розробки.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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