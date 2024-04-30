Як працюватимуть банки на Великдень — Finance.ua

Як працюватимуть банки на Великдень Сьогодні 12:40 — Особисті фінанси

Як працюватимуть банки на Великдень

Банки працюватимуть у звичайному режимі 1, 6 та 8 травня.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Цього року на початку травня в Україні кілька святкових та пам’ятних днів:

1 травня (середа) — День праці;

5 травня (неділя) — Великдень;

8 травня (середа) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.

Як працюватимуть СЕП та банки в ці дні

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

У період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Читайте також НБУ протестував модель миттєвих платежів в Україні

Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.

Нагадаємо, Нова пошта повідомила , що у зв’язку зі святом Великодня графік роботи компанії змінився. Так, у суботу, 4 травня — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи. У неділю, 5 травня — вихідний, відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть. У понеділок, 6 травня, компанія працюватиме за звичайним графіком.

Довідка Finance.ua:

миттєві платежі Національного банку мають стати альтернативною картковим, проте не запустяться раніше першого кварталу 2025 року;

миттєві платежі мають проводитися 24 години на добу без участі платіжних систем — платіж буде проходити між банками напряму, із залученням Системи електронних платежів Національного банку;

та станом на зараз миттєві платежі Національного банку перебувають лише в стадії розробки.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.